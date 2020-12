Der persönliche Anwalt von Donald Trump, Rudy Giuliani, hat sich mit dem Coronavirus infiziert und soll im Krankenhaus liegen.

Der frühere Bürgermeister von New York City, Rudy Giuliani (76), ist angeblich nach einer Covid-19-Diagnose ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das berichtet "ABC News" unter Berufung auf anonyme Quellen. Der persönliche Anwalt von US-Präsident Donald Trump (74) soll demnach am Sonntag in das Georgetown Hospital in Washington gebracht worden sein. Wann genau Giuliani positiv getestet wurde, ist noch unklar. Am Sonntag schrieb er auf Twitter, er fühle sich "gut".

Außerdem erklärte Giuliani in dem Tweet, er werde "sehr gut versorgt und erhole sich schnell". Die Nachricht, dass sich der 76-Jährige mit dem Coronavirus infiziert hat, hatte Trump zuvor verbreitet. Ebenfalls via Twitter hat er seinem Anwalt eine baldige Genesung gewünscht. Der US-Präsident hatte sich Anfang Oktober ebenfalls nach einer Covid-19-Diagnose ins Krankenhaus begeben müssen. Auch mehrere andere Personen im direkten Umfeld des Präsidenten waren positiv auf das Coronavirus getestet worden.