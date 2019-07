"Ich habe eigentlich sogar für zwei Rollen vorgesprochen und in Quentins Kopf habe ich zu keiner der beiden wirklich gepasst. Da dachte ich mir, okay, wenigstens hattest du die Chance, vorzusprechen. Dann, drei Tage vor meinem 30. Geburtstag, wurde ich angerufen und sie sagten mir, ich hätte die Rolle. Ich sagte nur, 'Was auch immer es ist, ich bin dabei.'"

Einmal mit Regisseur Quentin Tarantino (56, "The Hatefull Eight") arbeiten - das dürfte der Traum vieler Hollywood-Stars sein. Für Rumer Willis (30) ging er in Erfüllung, als sie eine Rolle in Tarantinos neuntem Film, "Once Upon a Time... in Hollywood", ergatterte. Dem "Hollywood Reporter" erzählte Willis, dass sie ein bisschen zittern musste, bis sie den Part bekam. Welche der beiden Rollen sie letztlich spielen sollte, sei ihr egal gewesen, Hauptsache sie gehörte zum Cast. Rumer Willis ist als Schauspielerin Joanna Pettet (76, "Die Nacht der Generäle") zu sehen. Der Film läuft hierzulande am 15. August 2019 an.