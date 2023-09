Runrig: Frontmann Bruce Guthro mit 62 Jahren gestorben

Zwanzig Jahre lang war Bruce Guthro Mitglied der schottischen Folkrockband Runrig. Jetzt hat er seinen langen Kampf gegen den Krebs verloren.

Der Frontmann der schottischen Band Runrig, Bruce Guthro, ist im Alter von 62 Jahren gestorben. Der kanadische Musiker gehörte der Folkrockband zwanzig Jahre lang an - von 1998 bis zu den letzten Auftritten der Gruppe im Jahr 2018. Nun starb er nach einem langen Kampf gegen Krebs, wie die BBC und die "Times" unter Berufung auf eine Stellungnahme der Band berichteten.

"So traurig, von dem vorzeitigen Tod meines Freundes und früheren Bandkollegen Bruce Guthro zu hören", schrieb der schottische Politiker Peter Wishart, der früher selbst in der Band spielte, beim Kurznachrichtendienst X, vormals Twitter.

Bruce Guthro und Runrig landeten mit ihrem Abschiedsalbum oben in den Charts

"Er war einfach der netteste Mensch, den man jemals hätte treffen können, und es war eine Freude mit ihm aufzutreten", teilte Wishart mit. "Ein außergewöhnlicher Sänger, Musiker und Songwriter, der zu früh gegangen ist. Wir werden ihn vermissen. RIP." Schottlands Regierungschef Humza Yousaf würdigte Guthro als Ausnahmetalent.

Die Folkrockband Runrig ("Loch Lomond", "An Toll Dubh") wurde in den 1970ern auf der schottischen Isle of Skye gegründet. Mit ihrem Abschiedsalbum war die Gruppe 2019 auf Platz eins der deutschen Charts gelandet. Das Album "The Last Dance" war ein Live-Mitschnitt ihrer Abschiedskonzerte im August 2018 im schottischen Stirling.

