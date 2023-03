Rupert Murdoch will noch einmal heiraten

"Ich weiß, dass diese meine letzte Liebe sein wird": Rupert Murdoch will mit 92 nochmal heiraten

Erst im vergangenen Jahr haben sich Rupert Murdoch und Jerry Hall scheiden lassen. Jetzt ist Murdoch wieder verlobt. Im Spätsommer soll die Hochzeit stattfinden.

Der Medienunternehmer Rupert Murdoch, 92, möchte nach vier Scheidungen erneut heiraten. Im Gespräch mit der "New York Post", die Murdoch gehört, bestätigt der 92-Jährige, dass er sich mit seiner neuen Partnerin verlobt hat.

"Ich war sehr nervös", gesteht Murdoch. "Ich fürchtete mich davor, mich zu verlieben, aber ich wusste, dass diese meine letzte [Liebe] sein wird. Das ist sie auch besser. Ich bin glücklich."

Am Saint Patrick's Day habe er laut des Artikels in New York um die Hand seiner Partnerin Ann Lesley Smith, 66, angehalten. "Wir freuen uns beide darauf, die zweite Hälfte unseres Lebens miteinander zu verbringen." Die Hochzeit sei für den kommenden Spätsommer geplant.

"Für uns beide ist es ein Geschenk von Gott. Wir haben uns im letzten September kennengelernt", sagt Ann Lesley Smith, die zuvor mit dem Country-Musiker Chester Smith verheiratet war. Wie ihr heutiger Verlobter sei auch ihr verstorbener Ehemann "ein Geschäftsmann" gewesen, daher spreche sie "Ruperts Sprache" und die beiden teilten ihr zufolge die gleichen Überzeugungen.

Murdoch und Smith lernten sich nur wenige Wochen nach seiner Scheidung von Jerry Hall, 66, kennen. Der Medienmogul und die Schauspielerin machten ihre Beziehung Ende 2015 öffentlich und heirateten 2016 in London. Im Juli 2022 hatte Hall dann die Scheidung eingereicht, die schon im August vollzogen wurde.

Hall war die vierte Ehefrau von Murdoch. Der Unternehmer war von 1956 bis 1967 in erster Ehe mit Patricia Booker verheiratet, mit der er eine Tochter hat. Aus seiner zweiten Ehe mit der Schriftstellerin Anna Murdoch Mann stammen drei weitere Kinder. Auch mit der Unternehmerin Wendi Deng, mit der er zwischen 1999 und 2013 verheiratet war, hat der 92-Jährige zwei Kinder.