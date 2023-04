Rupert Murdoch wollte in fünfter Ehe Partnerin Ann Lesley Smith heiraten.

Nach nur zweieinhalb Wochen soll Medienmogul Rupert Murdoch seine Verlobung wieder aufgelöst haben. Das berichtet "Vanity Fair".

Erst vor rund zwei Wochen war bekannt geworden, dass sich der Medienunternehmer Rupert Murdoch (92) erneut verlobt hat. Mit seiner Partnerin Ann Lesley Smith (66) plante der 92-Jährige seine insgesamt fünfte Eheschließung. Nun aber berichtet "Vanity Fair" unter Berufung auf Murdoch nahestehende Quellen, dass die Verlobung des Medienmoguls "abrupt" aufgelöst worden sein soll. Dem Bericht zufolge soll sich der Vorsitzende der Fox Corporation an religiösen Ansichten seiner Verlobten gestört haben.

Rupert Murdoch: "Ich war sehr nervös"

Demnach berichtet eine Quelle, die dem Unternehmer nahestehen soll, dass sich Murdoch "angesichts der offenherzigen evangelikalen Ansichten" seiner Verlobten Smith "zunehmend unbehaglich gefühlt" habe. Eine offizielle Bestätigung der Lösung der Verlobung steht gegenwärtig noch aus.

Murdoch selbst hatte seine Verlobung Mitte März gegenüber der "New York Post" bestätigt, die Teil seines Medienimperiums ist. Den Heiratsantrag habe er Smith am Saint Patrick's Day, und damit dem 17. März, gemacht. Dabei sei er "sehr nervös" gewesen, verriet Murdoch noch im Interview. In vierter Ehe war der Unternehmer von 2016 bis 2022 mit der Schauspielerin Jerry Hall (66) verheiratet, der langjährigen Partnerin von Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger (79).