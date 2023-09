Katy Perry und Russell Brand waren nicht lange verheiratet, bis er per SMS Schluss machte. Der Spitzname, den die Sängerin ihrem Ex-Mann gab, ist vielsagend.

Vier Frauen werfen dem britischen Komiker Russell Brand Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe und emotionalen Missbrauch vor. Die Vorwürfe wurden im Rahmen einer gemeinsamen Untersuchung der "Sunday Times", der "Times" und der TV-Sendung "Dispatches" von Channel 4 erhoben, wie unter anderem die BBC am Wochenende berichtete. Brand wies die Vorwürfe entschieden in einer Videobotschaft zurück.

Katy Perry gab Russell Brand den Spitznamen "Rasputin"

Von 2010 bis 2011 war Brand mit US-Superstar Katy Perry verheiratet. Es war eine turbulente Beziehung, die mit einer SMS von Brand endete. Wie die britische Zeitung "The Sun" berichtet, gab Perry ihrem Ex-Partner im Gespräch mit dem britischen Moderator Piers Morgan einen vielsagenden Spitznamen.

Auf einer Party von "Vanity Fair" 2013 wollte Morgan mit Perry über ihre gescheiterte Ehe sprechen, doch die sei dazu noch nicht bereit gewesen. "Ihr Briten seid alle gleich, so verdammt selbstbewusst", sagte sie damals laut dem Moderator. "Das Problem ist, dass ich das unwiderstehlich finde. Ich liebe die Briten... Nun, nicht alle – Rasputin natürlich nicht", sagte sie in Anspielung auf ihren Ex-Mann.

Depp/Heard-Prozess Lederjacken, Glamour und Gerüchte: Als Johnny Depp und Kate Moss noch liiert waren 1 von 7 Zurück Weiter 1 von 7 Zurück Weiter Von 1994 bis 1997 waren der amerikanische Schauspieler Johnny Depp und das britische Supermodel Kate Moss liiert. Sie galten als eines des begehrtesten Promi-Paar der 90er, nun wird ihre Beziehung Thema vor Gericht. Denn im Prozess zwischen Depp und seiner Ex-Frau Amber Heard fiel der Name Kate Moss - sie wird noch diese Woche im Zeugenstand erwartet. Mehr

Wer war Rasputin?

Aber wer war der echte Rasputin? Grigorij Rasputin wurde in Russland gleichzeitig verehrt und gehasst, pilgerte als angeblicher Wunderheiler durchs Land. Als die Zarin Alexandra ihn für ihren Sohn – einen Bluter – holen ließ, wurde Rasputin am Hof empfangen. Nach der geglückten Heilung des Jungen wurde der sibirische Bauer zum engen Vertrauten der tief gläubigen Alexandra. Doch dem russischen Adel war dieser mystische Mann von niederem Stand schon bald ein Dorn im Auge. Rasputin wurde zum Sündenbock für militärische Niederlagen.

Gleichzeitig wurde Rasputin eine besonders große sexuelle Ausstrahlung nachgesagt, mit der er reihenweise Frauen verführte. Nicht ohne Grund nennen Boney M. ihn in ihrem Song "Rasputin" den "Lover of the Russian Queen" und die "Greatest Love Machine". Mit seinen langen, zotteligen Haaren erinnert Rasputin durchaus an den britischen Komiker Russell Brand. Wahrscheinlich wählte Katy Perry den Spitznamen aber nicht nur deshalb.

Quellen: "The Sun" / Material von dpa

+++ Lesen Sie auch +++

Johnny Depp und Amber Heard: Ein Prozess wie ein Popkonzert – wären da nur nicht die grauenhaften Details

Hasstirade voller Gewaltfantasien: Kolumne in beliebter Tageszeitung zeigt, warum Meghan und Harry das Richtige getan haben