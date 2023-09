Russell Brand: Polizei prüft weitere Missbrauchsvorwürfe gegen Ex von Katy Perry

Nach der Medienberichterstattung über die Vergewaltigungsvorwürfe gegen Russell Brand soll die Londoner Polizei "etliche Anschuldigungen wegen Sexualdelikten" gegen den Comedian erhalten haben.

Die Londoner Polizei hat nach Medienberichten über Vergewaltigungsvorwürfe gegen den britischen Schauspieler und Comedian Russell Brand zahlreiche Anschuldigungen über Sexualdelikte des 48-Jährigen erhalten. In den vergangenen Tagen seien "etliche Anschuldigungen wegen Sexualdelikten" in London und andernorts im Vereinigten Königreich eingegangen, teilte die Polizei am Montag mit. Bei den Vorwürfen handele es sich nicht um aktuelle Fälle, es habe keine Festnahmen gegeben.

Russell Brand: Reihe an Missbrauchsvorwürfen zwischen 2006 und 2013

Die britischen Zeitungen "Times" und "Sunday Times" und der Fernsehsender Channel 4 hatten vor knapp zehn Tagen nach gemeinsamen Recherchen über Vorwürfe der sexuellen Gewalt durch Brand berichtet. Demnach werfen vier Frauen dem heute 48-Jährigen vor, sie zwischen 2006 und 2013 vergewaltigt, missbraucht oder ausgenutzt zu haben. Wenig später ging eine Anzeige wegen sexueller Nötigung bei der Londoner Polizei ein. Später meldete sich eine weitere Frau, die Brand vorwarf, sich vor ihr entblößt zu haben.

Am Montag forderte die Polizei erneut Menschen, die "glauben, sie könnten Opfer eines Sexualdelikts gewesen sein", auf, Kontakt mit den Behörden aufzunehmen, "egal, wie lange es her ist". Der Ex-Mann der US-Popsängerin Katy Perry weist die Vorwürfe von sich. Er habe eine zeitlang zwar häufig wechselnde Partnerinnen gehabt, der Sex sei aber immer "einvernehmlich" gewesen.