Er habe "nichts als positive Gefühle" für seine berühmte Ex-Frau Katy Perry, sagt Russell Brand nun in einem Interview.

Der britische Komiker Russell Brand (48) schwärmt elf Jahre nach der Scheidung von seiner "wunderbaren" Ex-Frau Katy Perry (38). In der jüngsten Ausgabe der Survival-Serie "Bear Grylls: Stars am Limit - Die Challenge" reflektierte er die nur 14 Monate währende Ehe mit der Sängerin.

"Sie ist eine erstaunliche Person"

"Einige Aspekte davon waren einfach unglaublich", schilderte er in der Sendung, über die zum Beispiel "Daily Mail" berichtete. Über seine berühmte Ex-Frau sagte er: "Sie ist eine erstaunliche Person, und es war irgendwie unglaublich, einen Moment lang in diesem Auge des zyklonartigen Aspekts des Ruhms zu leben." Die Zeit sei "ein wenig chaotisch" gewesen und er habe sich damals "etwas unverbunden" gefühlt. Auf TikTok beantwortete er dann noch Fragen der Zuschauer zu seiner ersten Ehe. Dabei betonte er, dass er "nichts als positive Gefühle" für Katy Perry habe. "Ich habe es in dieser Beziehung wirklich versucht", sagte er zudem.

Katy Perry erinnerte sich an einen "Tornado"

Das Paar war von 2010 bis 2012 verheiratet, nur 14 Monate nach der Hochzeit in Indien trennten sie sich 2011 bereits wieder. Im vergangenen Jahr hatte sich auch die Sängerin zu der turbulenten Beziehung geäußert. Die Mischung aus Erfolg und Liebe in so jungen Jahren sei "wie ein Tornado" gewesen, sagte sie in der TV-Show "Australian 60 Minutes". "Ich hatte mit 23, 24 und 25 großen Erfolg und dann traf ich jemanden, der interessant und anregend war. Es war wie ein Tornado, alles geschah auf einmal." Die Ehe sei "immer von Reibereien, Widerständen und Herausforderungen geprägt" gewesen.

Inzwischen haben beide ein neues Liebesglück gefunden. Sie ist seit Jahren mit Schauspieler Orlando Bloom (46) zusammen. Die beiden sind Eltern von Tochter Daisy Dove, die in diesem Monat drei Jahre alt wird. Russell Brand heiratete 2017 die Autorin Laura Gallacher (36), mit der er aktuell das dritte Kind erwartet. Zwei Töchter, Mabel (6) und Peggy (4), haben sie bereits.