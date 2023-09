Während Russell Brand sexueller Missbrauch und sogar Vergewaltigung vorgeworfen wird, erwartet Ehefrau Laura Gallacher das dritte gemeinsame Kind. Eine schwierige Zeit für die Britin, die nach den Anschuldigungen ihren Instagram-Auftritt gelöscht hat.

Vier Frauen werfen dem britischen Komiker Russell Brand Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe und emotionalen Missbrauch vor. Die Vorwürfe wurden im Rahmen einer gemeinsamen Untersuchung der "Sunday Times", der "Times" und der TV-Sendung "Dispatches" von Channel 4 erhoben, wie unter anderem die BBC am Wochenende berichtete. Brand wies die Vorwürfe entschieden in einer Videobotschaft zurück. Währenddessen ist die Ehefrau des Comedian, Britin Laura Gallacher, schwanger mit dem gemeinsamen dritten Kind. Am Samstag, bevor die Anschuldigungen gegen ihren Mann veröffentlicht wurden, löschte sie ihren Instagram-Auftritt.

Russell Brand: Seine Ehefrau ist schwanger

Gallacher kommt aus einer privilegierten und prominenten Familie. Ihr Vater Bernard ist selbst schottische Golflegende und war einst der jüngste britische Golfer beim Ryder Cup. Brands Schwägerin, Lauras Schwester Kirsty, ist TV-Moderatorin und arbeitete unter anderem für Sky als Sportmoderatorin und als Model. Sie war es, die Brand und seine heutige Ehefrau einander vorstellte. Brand arbeitete damals für einen britischen Radiosender und lernte die 18-jährige Kunststudentin Laura kennen.

Die beiden waren für einige Zeit zusammen – eine Liaison, die Bernard Gallacher nicht gefiel. Er störte sich an dem großen Altersunterschied der beiden, Brand ist zwölf Jahre älter als seine heutige Ehefrau. Laut der "Daily Mail" "bettelte" der ehemalige Golfprofi seine Tochter an, sich nicht auf Brand einzulassen. "Bernard ist ein sehr geradliniger Typ", so eine Quelle zu der britischen Zeitung.

Privilegierte Familie

Nachdem sich die beiden trennten, trieb der Comedian seine Hollywood-Karriere voran. Einem breiten Publikum dürfte er damals durch einige Filmrollen und seine kurze Ehe mit Katy Perry bekannt geworden sein. Über die Jahre hinweg trafen sich Brand und Gallacher immer wieder. Sie führten eine On-Off-Beziehung. Im November 2016 kam die erste gemeinsame Tochter des Paares zur Welt, ein Jahr später heirateten die beiden, bevor im Juli 2018 die zweite Tochter folgte.

Wie Brands Schwiegerfamilie nach den Vorwürfen zu ihm steht, ist nicht bekannt. Kirsty Gallacher teilte Brands Video, indem er die Anschuldigungen zurückwies, in ihrer Instagram-Story, löschte diese aber wenig später wieder.

