Er servierte sie per SMS ab: Was Katy Perry über ihre turbulente Beziehung mit Russell Brand gesagt hat

Vergewaltigungsvorwürfe Er servierte sie per SMS ab: Was Katy Perry über ihre turbulente Beziehung mit Russell Brand gesagt hat

Mehrere Frauen werfen Russell Brand Vergewaltigung und Missbrauch vor, der Komiker selbst weist alle Anschuldigungen zurück. Vielen Menschen dürfte Brand als Ex-Mann von Sängerin Katy Perry bekannt sein. Die hatte in der Vergangenheit nicht nur gute Worte für ihren ehemaligen Partner übrig.

Vier Frauen werfen dem britischen Komiker Russell Brand Vergewaltigung, sexuelle Übergriffe und emotionalen Missbrauch vor. Die Vorwürfe wurden im Rahmen einer gemeinsamen Untersuchung der "Sunday Times", der "Times" und der TV-Sendung "Dispatches" von Channel 4 erhoben, wie unter anderem die BBC am Wochenende berichtete. Brand wies die Vorwürfe entschieden in einer Videobotschaft zurück.

Katy Perry verriet Details über ihre Ehe mit Russell Brand

Von 2010 bis 2011 war Brand mit US-Superstar Katy Perry verheiratet. Eine turbulente Beziehung, wie Perry selbst in der Vergangenheit verriet. "Es war der erste Bruch mit meinem idealistischen Geist", sagte Perry 2020 im Gespräch mit "60 Minutes". "Ich hatte großen Erfolg mit 23, 24, 25 Jahren und dann habe ich jemanden getroffen, der interessant und anregend war. Es war wie ein Tornado, alles passierte gleichzeitig", sagte sie.

Aus heutiger Sicht sind besonders Perrys Worte in einem "Vogue"-Interview von 2013 pikant. "Er ist ein sehr kluger Mann, und ich war in ihn verliebt, als ich ihn heiratete", sagte Perry darin unter anderem. "Sagen wir einfach, ich habe nichts mehr von ihm gehört, seit er mir am 31. Dezember 2011 geschrieben hat, dass er sich von mir scheiden lässt", gab sie zu. Doch nicht nur das. Perry verriet außerdem, dass Brand versucht habe, sie zu kontrollieren und Witze über sie riss, als er dachte, sie könne ihn nicht hören.

Inauguration 2021 Katy Perry, "der Boss" und viele weitere: Promis ehren Biden und Harris in Washington D.C. 1 von 6 Zurück Weiter 1 von 6 Zurück Weiter Bruce Springsteen "The Boss", Bruce Springsteen, sang am Abend vor dem Lincoln Memorial Center "Land of Hope and Dreams" - nicht das erste Mal, dass die Musiklegende für einen neuen Präsidenten performte. Vor zwölf Jahren war er Teil des "We Are One"-Konzerts für den damals neu gewählten Präsidenten Barack Obama. Damals eröffnete er mit dem Song "The Rising" gemeinsam mit den Joyce Garrett Singers. In diesem Jahr sah sein Auftritt etwas anders aus. Alleine mit seiner Gitarre stand Springsteen da und überbrachte mit dem Song eine Hoffnung gebende Botschaft: "Leave behind your sorrows. Let this day be the last. Tomorrow there'll be sunshine, and all this darkness past. Big wheels roll through fields where sunlight streams. Meet me in a land of hope and dreams", sang er (auf Deutsch: "Lass deine Sorgen hinter dir. Lass diesen Tag den letzten sein. Morgen wird es Sonnenschein geben, und all diese Dunkelheit ist vorbei. Große Räder rollen durch Felder, wo das Sonnenlicht strömt. Trefft mich in einem Land der Hoffnung und der Träume"). Mehr

Kontrollierendes Verhalten

"Als ich ihn kennenlernte, wollte er zuerst einen Gleichgestellten, und ich glaube, dass starke Männer oft einen Gleichgestellten wollen, aber dann bekommen sie diesen Gleichgestellten und sagen: Ich kann mit der Gleichheit nicht umgehen", sagte sie im Gespräch mit der Modezeitschrift.

"Er mochte die Atmosphäre nicht, in der ich auf der Tournee der Boss war. Das war wirklich verletzend und sehr kontrollierend, was mich sehr verärgert hat. Ich fühlte mich sehr verantwortlich dafür, dass es zu Ende ging, aber dann fand ich die wirkliche Wahrheit heraus, die ich nicht unbedingt preisgeben kann (...). Ich habe losgelassen und dachte: Das hat nichts mit mir zu tun, das liegt nicht an mir. Also habe ich das hinter mir gelassen."

Im Zuge der veröffentlichten Anschuldigungen gegen Brand findet das "Vogue"-Interview erneut Aufmerksamkeit. Auf Instagram fordern zahlreiche Fans Perry auf, sich zu den Vorwürfen gegen ihren Ex-Mann zu äußern. Sie glauben, Perry könnte mehr Details wissen und habe die Verantwortung, sich solidarisch mit den Frauen zu zeigen.

Quellen: "60 Minutes" / "Vogue"

+++ Lesen Sie auch +++

Johnny Depp und Amber Heard: Ein Prozess wie ein Popkonzert – wären da nur nicht die grauenhaften Details

Hasstirade voller Gewaltfantasien: Kolumne in beliebter Tageszeitung zeigt, warum Meghan und Harry das Richtige getan haben