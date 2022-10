Russell Crowe und seine Britney Theriot auf dem roten Teppich in Rom.

Russell Crowe Liebes-Debüt auf dem roten Teppich in Rom

Endlich zeigt sich Russel Crowe mit seiner Britney Theriot auf dem Red-Carpet. Die beiden strahlten frisch verliebt auf einer Filmpremiere.

Seit 2013 kursieren Gerüchte, dass Russell Crowe (58) und Britney Theriot (31) ein Paar sein könnten. 2020 wurden die beiden turtelnd von einem Paparazzo abgelichtet und aufmerksame Twitter-User konnten die frühere Schauspielerin in den letzten Monaten auch auf Familienschnappschüssen von Crowe entdecken. Jetzt erfolgte endlich auch das große Debüt der beiden auf einem roten Teppich. Gemeinsam schritten sie bei der Premiere seines neuen Films "Poker Face" in Rom an den Fotografen vorbei.

Russel Crowe wählte für den besonderen Auftritt einen klassischen, schwarzen Anzug, unter dem er ein ebenfalls schwarzes T-Shirt trug. Theriot erschien in einem blau-schwarzen Kleid und trug ihre blonden Locken in lockeren Wellen. Dazu kombinierte sie eine elegante, schwarze Abendtasche und eine goldene Armbanduhr. Die beiden lächelten und scherzten immer wieder miteinander, während der Oscarpreisträger seiner Liebe sanft seinen Arm um ihre Taille legte.

Wer ist die neue Frau an der Seite von Russell Crowe?

Bis heute äußerte sich Russell Crowe nicht öffentlich zu seiner neuen Liebe. Der Hollywood-Star ließ sich im Jahr 2018 nach rund 15 Jahren Ehe von seiner Frau und Kollegin Danielle Spencer (53) scheiden, mit der er zwei gemeinsame Söhne hat, Charles (18) und Tennyson (16). Angeblich sollen Crowe und Spencer bereits seit 2012 kein Paar mehr gewesen sein.

Britney Theriot und Russell Crowe sollen sich hingegen am Set des Films "Broken City" im Jahr 2013 kennen und lieben gelernt haben. Damals arbeitete die heutige Immobilienmaklerin noch als Darstellerin. Theriot soll laut Medienberichten aus dem US-amerikanischen New Orleans im Bundesstaat Louisiana stammen und vor ihrer Schauspielkarriere Elektrotechnik studiert haben.