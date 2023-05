Ryan Gosling verbringt lieber Zeit mit der Familie als Filme zu drehen. Das hätte er sich früher offenbar nicht vorstellen können.

Seit rund zehn Jahren sind Ryan Gosling (42) und Eva Mendes (49) ein Paar. Sie haben zwei gemeinsame Töchter. Bevor die beiden Hollywood-Stars zusammen kamen hatte er jedoch nie darüber nachgedacht, ob er einmal Kinder haben wolle. Heute möchte Gosling auf das Leben mit seiner Familie nicht mehr verzichten, wie er in einem Interview mit dem Männermagazin "GQ" erzählt.

Während der Dreharbeiten zum Filmdrama "The Place Beyond the Pines" verliebten sich Gosling und Mendes ineinander. Eine Weile wurde es in Hollywood dann recht ruhig um den Schauspieler - und das hat auch seinen Grund. Das zweite Kind des Paares war zur Welt gekommen, "und ich wollte so viel Zeit, wie ich konnte, mit ihnen verbringen".

Keine Kinder ohne Mendes

"Es ist wahr, dass ich nicht über Kinder nachgedacht habe, bevor ich sie getroffen habe. Aber nachdem ich Eva getroffen hatte, habe ich realisiert, dass ich einfach keine Kinder ohne sie haben wollte", erklärt Gosling. "Es gab Momente in 'The Place Beyond the Pines', in denen wir vorgegeben haben, eine Familie zu sein - und ich wollte wirklich nicht mehr, dass es vorgespielt ist." Der Schauspieler habe realisiert, dass er sich glücklich schätzen könnte, wenn er ein gemeinsames Leben mit Mendes führen würde.

Das erste Mal, dass er sich selbst in einer Vaterrolle vorgestellt habe, sei kurz vor der Geburt seiner ersten Tochter gewesen - als Mendes ihm sagte, dass sie schwanger war. Zu seinem alten Leben ohne seine Partnerin und die Kinder würde er "niemals" zurückkehren wollen. "Ich bin froh, dass ich auf diese Weise keine Kontrolle über mein Schicksal hatte, denn es war so viel besser als ich es mir jemals erträumt hatte", sagt Gosling.

Dem Artikel zufolge lebe Gosling mit Mendes und den gemeinsamen Töchtern im südlichen Kalifornien und habe sich das Ziel gesetzt, nur noch rund einen Film pro Jahr zu drehen. Die Familie sei bei den Dreharbeiten stets dabei. Ansonsten seien er und seine Partnerin meist zu Hause und kümmern sich ohne Nanny um die Kids.

Bald wird der Star trotzdem mal wieder auf der großen Leinwand auftreten. Ab dem 20. Juli sehen Kinofans Gosling in "Barbie" als Ken, den Freund der Kult-Puppe, die von Margot Robbie (32) gespielt wird.