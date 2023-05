Ryan Gosling kommt bald als Ken in die Kinos. Seine Freizeit verbringt er gerne im Disneyland.

So fasziniert ist er vom Disneyland

Ryan Gosling So fasziniert ist er vom Disneyland

Ryan Gosling wurde durch den "Mickey Mouse Club" bekannt und hat sich seine Leidenschaft für Disney offenbar auch als Erwachsener bewahrt.

Schauspieler Ryan Gosling (42) ist ein Riesenfan des Disneylandes. Das verriet sein Kollege John Stamos (59) in dem Podcast "Baby, this is Keke Palmer". Darin erzählte er auch, dass Gosling sich als "besessen" von dem Themenpark bezeichne und ihn oft alleine besuche.

Stamos und Gosling verbindet ihre Disney-Begeisterung

Der ehemalige "Full House"-Star berichtete im Gespräch mit Schauspielerin Keke Palmer (29) zunächst von seiner eigenen Leidenschaft zu Disneyland. Das Hobby sei ihm immer ein bisschen peinlich gewesen, denn: "Wer nimmt mich mit dem Mickey-Mouse-Zeug ernst?" Doch dann habe er auf einer Dinnerparty Ryan Gosling getroffen, der noch begeisterter vom Disneyland sei. Stamos zufolge soll Gosling ihm gesagt haben: "Ich bin besessen. Ich bin ein Disney-Erwachsener. Ich gehe alleine dorthin."

Karrierestart im "Mickey Mouse Club"

Es gibt etliche Paparazzi-Bilder aus dem Disneyland, die den Ken-Darsteller des neuen "Barbie"-Films (ab 20. Juli im Kino) zeigen. Allein - aber auch mit Freunden und der Familie. 2011 etwa fuhr Ryan Gosling mit Ehefrau Eva Mendes (49) Achterbahn. Damals war das Schauspielpärchen frisch zusammen. 2019 besuchten sie den Park zu Mendes' 45. Geburtstag gemeinsam mit ihren zwei Töchtern. Goslings Disney-Wurzeln reichen bis in seine Jugend zurück: Von 1993 bis 1995 trat er in der Sendung "Mickey Mouse Club" auf, durch die unter anderem auch Britney Spears (41) und Justin Timberlake (42) bekannt wurden.

John Stamos kann nachvollziehen, warum Gosling so gerne im Disneyland ist. "Wenn du durch diese Tore gehst, verschwindet der Rest der Welt." Ihm selbst hätten die vielen Besuche sehr geholfen: "Ich denke, es hat wirklich definiert, wer ich als Künstler bin, als Mensch, weil es einfach so voller Optimismus war."