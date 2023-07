Seltener Einblick: Ryan Gosling hat sich in einem Interview eine besonders süße Aussage zu seiner Partnerin Eva Mendes entlocken lassen.

Ryan Gosling (42) und Eva Mendes (49) halten ihr Privatleben für gewöhnlich komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Im Zuge der Promo-Phase für den "Barbie"-Film, in dem Gosling bekanntermaßen Ken spielt, hat sich der Schauspieler nun aber zu einer besonders schönen Liebeserklärung hinreißen lassen.

Im Interview mit "E! News" wurde Gosling gefragt, wie er die gemeinsamen Töchter Esmeralda (8) und Amada (7) "empowern", also stärken und unterstützen, würde. Seine Antwort: "Sie haben die beste Mutter aller Zeiten, also folgen wir einfach alle ihrem Beispiel."

Töchter halfen Ryan Gosling bei Vorbereitung auf "Barbie"-Film

Weiter verriet der Ken-Darsteller, dass seine Töchter ihm auch im Zuge der Vorbereitungen für seinen neuesten Film geholfen haben - denn offenbar kam das Drehbuch genau zur "Barbie"-Phase der Kinder. "Wir spielen mit Barbies", erzählt Gosling. "Es war erstaunlich, denn als das Drehbuch in mein Leben kam - wo auch immer es herkam - war es genau zu der Zeit, als meine Kinder sich wirklich intensiv damit beschäftigten. All die Beobachtungen, die sie über das Barbie-Leben machen und wie sie sich in dein Leben integrieren, sind so unglaublich."

Eine Beobachtung, die Regisseurin Greta Gerwig (39) auch in den Film hat einfließen lassen, ist demnach, "dass die Leute nicht mit Ken spielen", so Gosling. Und weiter: "Das war mir neu, aber jetzt, wo ich mich damit beschäftige, wird mir klar, wie unglaublich gut das beobachtet ist."