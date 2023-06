Ryan Gosling hat Rolle als Ken auch für seine Töchter angenommen

US-Schauspieler Ryan Gosling spielt im neuen Kinofilm "Barbie" die Rolle von Ken. Die hat er auch für seine Töchter angenommen, wie er nun in einem Interview erklärt.

Hollywoodstar Ryan Gosling hat die Rolle des Ken im "Barbie"-Film nach eigenen Worten auch wegen seiner sieben und acht Jahre alten Töchter, der Barbie-Puppen-Fans im eigenen Haus, angenommen. "Eines Tages sah ich Ken mit dem Gesicht nach unten im Schlamm neben einer zerquetschten Zitrone", sagt Gosling im neuen "GQ"-Magazin, "und ich dachte mir: "Die Geschichte dieses Mannes muss erzählt werden.""

Gosling sinniert in der "GQ" über Ken, dessen Job der Strand sei ("Alle waren damit einverstanden, dass er einen Job hat, der nichts bedeutet") und dass sich für den Barbie-Freund keiner interessiere ("Ich kümmere mich um diesen Kerl, ich bin wie sein Stellvertreter").

Die Parallele zwischen Gosling und Ken

Zwischen der Filmfigur Ken und seiner eigenen Kindheit sieht er angeblich Verbindungen. "Dieser Ken hat etwas an sich, das, wie ich glaube, wirklich mit dieser Version von mir verbunden ist. Der Typ, der Hammer-Hosen anhatte und im Einkaufszentrum tanzte, der nach "Drakkar Noir" roch und einen Pony trug.

Diesem Jungen verdanke ich eine Menge." Er habe sich von diesem Kindheits-Ich distanziert, als er angefangen habe, ernste Filme zu machen. "Aber in Wirklichkeit ist er der Grund, warum ich alles habe, was ich habe."

Kinder nur mit Eva Mendes

Auch sein Kinderwunsch entstand erst, als er seine Frau Eva Mendes kennengelernt hat."Es ist wahr, dass ich nicht über Kinder nachgedacht habe, bevor ich sie getroffen habe. Aber nachdem ich Eva getroffen hatte, habe ich realisiert, dass ich einfach keine Kinder ohne sie haben wollte", erklärt Gosling.

"Es gab Momente in 'The Place Beyond the Pines', in denen wir vorgegeben haben, eine Familie zu sein - und ich wollte wirklich nicht mehr, dass es vorgespielt ist." Der Schauspieler habe realisiert, dass er sich glücklich schätzen könnte, wenn er ein gemeinsames Leben mit Mendes führen würde.

Das erste Mal, dass er sich selbst in einer Vaterrolle vorgestellt habe, sei kurz vor der Geburt seiner ersten Tochter gewesen - als Mendes ihm sagte, dass sie schwanger war. Zu seinem alten Leben ohne seine Partnerin und die Kinder würde er "niemals" zurückkehren wollen. "Ich bin froh, dass ich auf diese Weise keine Kontrolle über mein Schicksal hatte, denn es war so viel besser als ich es mir jemals erträumt hatte", sagt Gosling.