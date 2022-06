Eva Mendes bat Ryan Gosling: "Bitte bring die Ken-Unterhose mit nach Hause, das ist alles, was ich will"

Seit über zehn Jahren sind Eva Mendes und Ryan Gosling ein Paar. In einer TV-Show sagte die Schauspielerin nun, dass sie Gosling noch nie um ein Mitbringsel vom Dreh gebeten habe – bis sie die Ken-Unterwäsche sah.

In der Late-Night-Show "Nightly Pop" von E! News ließ Eva Mendes die Hosen runter und machte ein schlüpfriges Geständnis. Ihr langjähriger Lebensgefährte Ryan Gosling spielt in dem Film "Barbie" den männlichen Hauptdarsteller Ken. Für seine Rolle, in der er eine Puppe zum Leben erweckt, trug er außergewöhnliche Outfits. Das erste veröffentlichte Bild von ihm als Ken ging durch alle Medien und sorgte für Aufsehen. Doch nicht nur medial war das Foto ein Hingucker, auch Eva Mendes selbst sprang sofort auf den Klischee-Look an und gestand als Gast in der Show: "Er verkörpert meinen absoluten Teenager-Traum."

Eva Mendes steht auf die Ken-Unterhose von Ryan Gosling

Als die Moderatorin mit der Schauspielerin dann näher über den Ken-Look Goslings reden möchte, wird die Schauspielern ganz nervös und wuschig, mit einem breiten Lächeln erzählt sie: "Da ist diese 14-Jährige in mir, die sagt, oh mein Gott, ich liebe dich, gerade bei dem Jeans-Outfit – Oh, apropos wir haben die Ken-Unterwäsche Zuhause, ich hab noch nie um was gebeten, aber da musste ich einfach sagen 'Bitte bring die Ken-Unterhose mit nach Hause, das ist alles, was ich will'."

Während Ryan Gosling aktuell als Ken vor der Kamera steht, startet Mitte Juli 2022 ein Thriller mit ihm namens "The Gray Man". Da er in beiden Filmen zwei kaum vergleichbare Rollen spielt, fragt die Moderatorin Mendes, welche Version ihres Freundes ihr lieber ist, die überraschende Antwort: "Nun, ich möchte definitiv meine Nächte mit der "The Gray Man"-Version verbringen und dann meine Tage mit Ken. Das ist eine Party. Denn Ken macht absolut Spaß und der "The Gray Man", na ja du weißt schon."

Der Film-Release für "Barbie" ist im Juli 2023 geplant. Mendes hat auch für den Co-Star Margot Robbie, die die Hauptrolle Barbie spielt, nur lobende Worte über. Bei Instagram schrieb Eva Mendes: "So super lustig, so super gut" als Film-Kritik für die kommende Puppen-Verfilmung.

