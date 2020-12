Auch Ryan Reynolds verzichtet zu Weihnachten auf Familienbesuche. Leicht fällt ihm das nicht. "Es nervt", schreibt er auf Instagram.

"Es nervt!" Schauspieler Ryan Reynolds (44, "Green Lantern") nimmt über die Corona-Maßnahmen zu Weihnachten kein Blatt vor den Mund. In seiner Instagram-Story schrieb der Ehemann von Blake Lively (33, "Gossip Girl") und Vater von drei Töchtern am Wochenende: "Meine Kinder werden ihre Großeltern dieses Jahr zu Weihnachten nicht sehen. Oder Freunde oder Tanten und Onkel."

Wegen der steigenden Corona-Zahlen hat die Familie entschieden, auch an den Feiertagen in Quarantäne zu bleiben und sich an die Empfehlungen der US-Gesundheitsbehörde zu halten. Leicht scheint dem Kanadier die Entscheidung nicht gefallen zu sein.

"Ich ziehe meinen Hut"

Vor allem für seine drei Töchter James (6), Inez (4) und Betty (14 Monate) täte es ihm leid. "Ich ziehe meinen Hut vor allen, die es auch so halten". Im Frühjahr hatte das Schauspieler-Ehepaar mit einer Millionenspende Hilfsprogramme für Bedürftige unterstützt.

Die Familie steht für Reynolds an erster Stelle. "Wenn irgendetwas in meinem Leben verrückt oder beängstigend wird, sind sie die ersten Menschen, auf die ich mich stützen würde", erklärte er in einem Interview mit "Access Hollywood".