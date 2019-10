Neue Runde im Schlagabtausch zwischen Ryan Reynolds (42, "Deadpool") und Hugh Jackman (51, "The Greatest Showman"). Die beiden Freunde halten ihre Fans seit Jahren mit lustigen Aktionen bei Laune. So machte sich Jackman vor Kurzem einen Spaß daraus, im Rahmen seiner Musical-Tour über Reynolds Gesangsqualitäten zu lästern. Das ließ der natürlich nicht so ohne Weiteres auf sich sitzen.

Pünktlich zu Jackmans 51. Geburtstag am 12. Oktober meldete sich Reynolds via Instagram zu Wort. "Hallo Hugh, ich wollte dir eigentlich nur schnell alles Gute zum Geburtstag wünschen. Dann habe ich aber gesehen, was du gesagt hast und es war, in einem Wort, verletzend." Dann macht er sich daran, das Gegenteil zu beweisen und stimmt "Happy Birthday" an. "Und ich bin verdammt nochmal nicht professionell ausgebildet, Hugh Jackman, du mieses Stück Scheiße!", ätzt er weiter mit einem Augenzwinkern. Jackman teilte Reynolds originelles Geburtstagsvideo auf seiner Instagramseite.