Nach dem Fußballklub AFC Wraxham kauft sich Ryan Reynolds nun auch in einen Rennstall der Formel 1 ein.

Ryan Reynolds (46) kauft sich in die Formel 1 ein. Mit seiner Investmentfirma Maximum Effort Investments hat der Schauspieler 24 Prozent der Anteile am Rennstall Alpine Racing erworben. Gemeinsam mit den Firmen RedBird Capital Partners und Otro Capital legt der Kanadier dafür 200 Millionen Euro auf den Tisch. Dies gab Alpine Racing, das zum französischen Automobilhersteller Renault gehört, laut Medienberichten bekannt.

"Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Schritt, um unsere Leistung auf allen Ebenen zu verbessern", gibt Alpine-Chef Laurent Rossi zu Protokoll. In der letzten Saison der Formel 1 schloss das Team in der Konstrukteurswertung auf Platz vier von zehn ab.

Die Teilhabe von Hollywood-Star Ryan Reynolds kann man im Kontext eines Trends sehen. Die Formel 1 versucht immer stärker, in den USA Fuß zu fassen. Brad Pitt dreht gerade einen Film über den Sport, der in den Vereinigten Staaten lange eine Randerscheinung war.

Ryan Reynolds investierte schon in Fußballklub

Für Ryan Reynolds ist der Deal nicht das erste Engagement im Sport. Gemeinsam mit Schauspielkollege Rob McElhenney (46) kaufte er den walisischen Fußballverein AFC Wrexham. McElhenney ist mit Reynolds und "Creed"-Star Michael B. Jordan (36) auch Teilhaber von Maximum Effort Investments.

Bei ihren Bemühungen, den niederklassigen Verein nach oben zu führen, ließen sich Reynolds und McElhenney für die Doku "Welcome to Wrexham" von Kameras begleiten. Die Dokumentation produzierte Ryan Reynolds selbst, trieb so den Wert des Vereins nach oben. Im April 2023 stieg der AFC Wrexham in die vierthöchste englische Liga auf.

Ryan Reynolds gilt als einer der reichsten Schauspieler überhaupt. Sein geschätztes Vermögen von 350 Millionen Dollar hat er aber größtenteils nicht mit Filmen verdient. So sicherte er sich 2019 25 Prozent an der Mobilfunkfirma Mint Mobile. Im März 2023 kaufte T-Mobile das Unternehmen für 1,35 Milliarden Dollar. Welchen Schnitt Reynolds dabei machte, ist nicht bekannt.