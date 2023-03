Schauspieler Ryan Reynolds ist auch als Geschäftsmann erfolgreich: Für 1,35 Milliarden Dollar verkaufte er jetzt seine Firma "Mint Mobile".

Er ist nicht nur erfolgreicher Hollywoodstar, sondern auch ein cleverer Geschäftsmann: Schauspieler Ryan Reynolds (46) hat seine Firma "Mint Mobile" für 1,35 Milliarden Dollar an T-Mobile verkauft.

"Ich hätte mir niemals träumen lassen, dass ich mal eine Mobilfunk-Firma besitzen würde, und erst recht nicht, dass ich sie an T-Mobile verkaufen würde", schrieb Reynolds auf seinem Twitter-Account. "Das Leben ist merkwürdig. Und ich bin unglaublich stolz und dankbar." Weiter scherzte er: "Ich bin froh, dass T-Mobile ein Last-Minute-Gebot meiner Mutter Tammy Reynolds überboten hat."

Einer der reichsten Schauspieler der Welt

Mike Sievert (53), CEO von T-Mobile, versicherte seinen Kunden in einem gemeinsamen Video mit Reynolds, dass der Mobilfunktarif von "Mint Mobile" in Höhe von 15 Dollar pro Monat auch nach der Übernahme erhalten bliebe.

Reynolds hatte im Jahr 2019 geschätzte 25 Prozent der Anteile an "Mint Mobile" gekauft. Auch nach dem Verkauf an T-Mobile werde er seine "kreative Rolle" in dem Unternehmen beibehalten und als Sprecher fungieren, hieß es nun. Wie viel der Schauspieler durch den Milliarden-Deal exakt verdient, ist nicht bekannt. Insider schätzen sein Vermögen auf rund 350 Millionen Dollar. Damit ist er einer der reichsten Schauspieler der Welt.