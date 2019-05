"Wenn ich mit meinen Kindern in einem Flugzeug bin, komme ich in der Regel an einen Punkt, an dem ich aufstehe und den Flugbegleiter frage, ob ich das Flugzeug verlassen kann."

Blake Lively (31) ist gerade mit dem dritten gemeinsamen Kind schwanger und für Ehemann Ryan Reynolds (42, "Killer's Bodyguard") werden Flugreisen in Zukunft wohl noch turbulenter. Über die Zeit im Flieger mit seinen Töchtern Inez (2) und James (4) scherzte er jetzt in einem Interview mit dem "People"-Magazin. Vor wenigen Tagen erschien der Schauspieler zusammen mit seiner Ehefrau bei der US-Premiere von "Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu". In Blake Livelys enganliegendem Kleid war nicht zu übersehen, dass sie schwanger ist.