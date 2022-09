Sehen Sie im Video: Ryan Reynolds muss Darmspiegelung zeigen – weil er seinen Schauspielkollegen unterschätzt.

















Zwei Schauspieler, eine Wette und ein ernster Hintergrund.





Ryan Reynolds wettete mit Rob McElhenney, dass sein Kollege es nicht schaffen würde, Walisisch zu lernen.





Das Ergebnis: Er verlor die Wette, denn der US-amerikanische Schauspieler zeigt in einem veröffentlichten Video seine neu erlernten Sprachkenntnisse.





Ryan hat gewettet, dass ich es nicht schaffe, Walisisch zu lernen.





Er war sich so sicher, dass er gesagt hat, er veröffentlicht seine Darmspiegelung, wenn ich es nicht schaffe.





Der Einsatz: Ryan Reynolds muss seine Koloskopie veröffentlichen.





Und da Wettschulden bekannterweise Ehrenschulden sind, nimmt der Schauspieler die Zuschauer mit zu seiner Untersuchung.





Szene des Videos





Und auch Rob McElhenney zeigt sich im Krankenhaus, wie er eine Darmspiegelung bekommt.





Szene des Videos





Doch warum das Ganze?





Die Aktion hat einen ernsten Hintergrund.





Die beiden Schauspieler möchten gemeinsam mit der Organisation „Lead from behind“ auf das Risiko aufmerksam machen, an Darmkrebs zu erkranken.





In dem Video klären die beiden über die Krankheit auf:





Der beste Weg um Darmkrebs vorzubeugen ist eine Darmspiegelung ab einem Alter von 45 Jahren.





In Deutschland greift die gesetzliche Darmkrebsvorsorge ab 50 Jahren – das heißt ab dann, wird die Untersuchung von den Krankenkassen übernommen.





Einer von 24 Amerikanern bekommt im Durchschnitt Darmkrebs.





In Deutschland erkrankten 2018 60.000 Menschen an der Krankheit





– und dem kann vorgebeugt werden.





Mit Humor und Herz wollen die Schauspieler Aufmerksamkeit für das ernste Thema schaffen – und das ist ihnen ziemlich gut gelungen.





Ryan Reynolds begeistert seine Fans nicht zum ersten Mal mit veröffentlichten Videos.





Immer wieder macht der Hollywoodstar mit viralen Aufnahmen auf bestimmte Themen aufmerksam.













Mehr