von Julia Mäurer Die britische Band "S Club 7" trauert um ihr früheres Mitglied Paul Cattermole. Der Sänger starb mit nur 46 Jahren. Vor allem seine Ex-Freundin und Bandkollegin Hannah Spearritt soll über den plötzlichen Verlust am Boden zerstört sein.

Der Tod des Sängers Paul Cattermole schockt seine Fans und die Mitglieder seiner früheren Band "S Club 7". Der 46-Jährige war am Donnerstag tot in seinem Haus im englischen Dorset aufgefunden worden. Die Todesursache ist noch unklar, die Polizei bestätigte nur, dass es keine verdächtigen Hinweise gebe. Cattermole gehörte von 1998 bis 2002 der britischen Popband "S Club 7" an, die von Simon Fuller gegründet wurde – dem früheren Manager der "Spice Girls".

Der plötzliche Tod des 46-Jährigen soll vor allem für Band-Mitglied Hannah Spearritt ein Schock sein, berichtet die britische Zeitung "Daily Mail". Die 42-Jährige sei am Boden zerstört. "Sie kann kaum glauben, dass er nicht mehr bei uns ist. Paul war und wird immer ein wichtiger Teil von Hannahs Weg sein. Im Moment steht sie einfach neben sich. Hannah konnte nicht einmal über die Neuigkeiten sprechen. Ihr Freund hat die Gespräche geführt, die geführt werden müssen. Sie ist untröstlich. Das kam aus heiterem Himmel und sie ist wie betäubt", zitiert die "Daily Mail" eine Spearritt nahestehende Quelle.

Die britische Zeitung "The Sun" beruft sich ebenfalls auf Quellen aus dem Umfeld der Band. "Alle sind in Trauer. Hannah und der Rest der Bande sind zusammengebrochen, als sie erfuhren, was passiert ist. Keiner kann es glauben. Es herrscht ein echtes Gefühl des Entsetzens und des Unglaubens."

Paul Cattermole und Hannah Spearritt waren mehrere Jahre ein Paar

Paul Cattermole und Hannah Spearritt hatten sich bereits zu Schulzeiten am Londoner National Youth Music Theatre kennengelernt, er war 17, sie 13 Jahre alt. Später wurden sie Bandkollegen bei "S Club 7" – und auch ein Liebespaar. Von 2001 bis 2006 waren die beiden liiert, im Jahr 2015 fanden sie erneut kurzzeitig zusammen.

Cattermole hatte die Band im Frühjahr 2002 verlassen, als Begründung nannte er damals "kreative Differenzen". Ein Jahr später gaben "S Club 7" ihre offizielle Trennung bekannt. Nach seinem Ausstieg spielte Cattermole in verschiedenen anderen Bands, hatte aber auch mit finanziellen Problemen zu kämpfen.

2018 verscherbelte er einen seiner Brit Awards, den er mit "S Club 7" gewonnen hatte, für 60.000 Pfund bei eBay. Er hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, arbeitete für einen Radiosender, trat in der TV-Show "First Dates Hotel" auf und betrieb zuletzt einen YouTube-Kanal, auf dem er sich mit Tarotkarten beschäftigte.

Dabei war auch ein musikalisches Comeback geplant: Im Februar gaben "S Club 7" bekannt, dass sie im Oktober dieses Jahres in Großbritannien auf Clubtour gehen wollen – mit allen ehemaligen Mitgliedern. Hannah Spearritt verkündete auf ihrem Instagram-Account stolz, dass alle Tickets im Vorverkauf bereits vergriffen seien.

Nach Cattermoles Tod liegt über der Tour nun ein Schatten. Seine früheren Bandmitglieder wollen die Auftritte wohl trotzdem umsetzen – als Hommage an ihren viel zu früh verstorbenen Freund und Kollegen.

Quellen: "Daily Mail", "The Sun"