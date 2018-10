Bislang ist Sabia Boulahrouz (40) noch nicht als Schauspielerin in Erscheinung getreten. Das könnte sich allerdings bald ändern - und zwar in der Türkei! Wie sie selbst der "Bild"-Zeitung erzählte, liege ihr ein konkretes Angebot von dort vor: "Es handelt sich um eine Hauptrolle in einer TV-Serie, die dort gedreht wird." Sie fühle sich deswegen sehr geehrt und es sei eine große Herausforderung.

Dennoch würde es wunderbar passen. Die Tochter einer türkischstämmigen Gastarbeiterfamilie aus Hamburg wuchs zweisprachig auf und spricht somit auch die Sprache ihrer Vorfahren fließend. Derzeit prüfe sie das Angebot intensiv, auch ein Umzug in die Türkei wäre für sie durchaus denkbar. Natürlich hätten ihre Kinder bei dieser tiefgreifenden Entscheidung ein Mitspracherecht. Anfänglich wolle sie allerdings noch mit dem Flugzeug pendeln: "Es wird an verschiedenen Orten in der Türkei gedreht. Auf ins neue Abenteuer!"