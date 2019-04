Sabia Boulahrouz (41) hat einen neuen Mann an ihrer Seite. Erste Gerüchte waren bereits aufgekommen, nachdem sie in einem Hamburger Lokal beim gemeinsamen Feiern gesichtet wurden, nun bestätigte die 41-Jährige gegenüber "Bild": "Ja, ich bin in einer festen Partnerschaft! Wir kennen uns durch gemeinsame Freunde schon einige Jahre. Es hat aber erst vor Kurzem 'Klick' gemacht." Zudem erklärte sie: "Ich möchte mein Glück zukünftig aus der Öffentlichkeit raushalten. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass das besser ist..."

Jahrelang war Sabia Boulahrouz als Frau an der Seite der Fußballer Khalid Boulahrouz (37) und später Rafael van der Vaart (36) in den Schlagzeilen. Auch der angebliche Streit mit Sylvie Meis (40) wurde öffentlich breitgetreten. Dadurch habe man ein falsches Bild von ihr, so die dreifache Mutter in der April-Ausgabe des "Playboy", von der sie auch das Cover schmückt. "Da wurde ein Image von der Boulevardpresse kreiert, die Geschichte hat sich ja auch lange genug für die verkauft."