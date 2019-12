Haben sich Willi Herren (44) und seine Frau Jasmin (40) in Wirklichkeit überhaupt nicht getrennt? Das glaubt zumindest Herrens einst enge Freundin Sabrina Lange (52). "Ich halte es für Fake", erklärt der ehemalige "Big Brother"-Star im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Die Trennungsnachricht habe die 52-Jährige wahnsinnig überrascht. Herren gab am Dienstag auf Instagram überraschend das Ende seiner Ehe bekannt. Seit Juli 2018 waren die beiden verheiratet.

Jede Menge Streit im "Sommerhaus der Stars"

Lange sorgte gemeinsam mit dem Noch-Ehepaar im "Sommerhaus der Stars" in diesem Jahr für jede Menge Schlagzeilen. Die 52-Jährige stieß mit ihrem Partner Thomas Graf von Luxburg als Nachzügler zu der RTL-Sendung dazu. Vor allem mit Jasmin flogen immer wieder die Fetzen. "Jasmin hat mich ohne Grund schlecht behandelt, was sehr traurig war und Willi hat mich sehr verletzt", erinnert sie sich zurück. Die Freundschaft zwischen Herren und Lange lag nach der Sendung in Trümmern.

"Ein absolut starkes Team"

An der Liebe zwischen Jasmin und Willi scheint Sabrina in all der Zeit aber nie gezweifelt zu haben. Im Gegenteil: "Sie waren so save miteinander. Sie waren ein absolut starkes Team und wirkten so verliebt." Sie glaube fest an eine "große Versöhnung in naher Zukunft. Zumindest hoffe ich es für beide".

Und wie steht es heute um ihre Freundschaft mit Herren? "Nur Willi selbst kann mich von sich als Freund trennen. Ich stehe immer zu einem Menschen, mit dem ich befreundet bin - bis in alle Ewigkeit", stellt sie klar. "Ich würde gerne wieder eine Freundschaft mit Willi haben." Auch wenn sie im Herzen eine kleine Narbe trage. "Ich kann verzeihen, aber vergessen? Nein."

Zuletzt hätten sie sich bei einer Aids-Gala in Köln vor circa drei Wochen getroffen. Aktuell arbeitet Lange an einem Comedyprogramm für 2020. Und auch musikalisch meldet sie sich zurück. Am 15. November erschien ihre neue Single "Schnick Schnack".