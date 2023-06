"The Voice Kids"-Coach Alvaro Soler zeigt sich ganz in Weiß

Sänger Alvaro und seine Partnerin Melanie Kroll posten Fotos auf Instagram, die sagen: Wir haben geheiratet. Gratulationen von Prominenten folgen prompt.

Unter weißem Blütenregen hat sich "The Voice Kids"-Coach Alvaro Soler mit seiner Partnerin Melanie Kroll auf Instagram gezeigt. Die Fotos kommentierte der 32 Jahre alte Sänger mit dem Datum 23. Mai 2023, das er in zwei weiße Herz-Emojis rahmte. Die vier Bilder des Paars im Brautkleid und schicken weißen Anzug wurden am Mittwoch auch auf dem Account von Melanie Kroll geteilt.

Zu den Gratulierenden auf Instagram zählten unter anderem die Sängerinnen Lena Meyer-Landrut (32) und Yvonne Catterfeld (43) und der Singer-Songwriter Nico Santos (30). Soler ("El mismo sol") war bei der elften Staffel der Castingshow "The Voice Kids" wieder als Coach mit dabei, die im März startete.