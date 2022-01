Sänger und Schauspieler Meat Loaf ist tot. Der Amerikaner war er vor allem für sein Album "Bat out of Hell" und die Rolle des Eddie in der "Rocky Horror Picture Show" bekannt.

US-Sänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das bestätigte sein langjähriger Agent Michael Greene im Namen der Familie dem US-Portal "Deadline". Demnach starb der als Marvin Lee Aday in Dallas, Texas, geborene Künstler Donnerstagnacht im Beisein seiner Frau Debora. Auch die beiden Töchter sowie enge Freunde des Musikers seien in den letzten Stunden an seiner Seite gewesen und konnten sich von ihm verabschieden. Eine Todesursache ist noch nicht bekannt.

"Wir wissen, wie viel er so vielen von euch bedeutet hat, und wir sind sehr dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die wir in dieser Zeit der Trauer über den Verlust eines so inspirierenden Künstlers und wunderbaren Menschen erfahren haben. Von seinem Herzen zu euren Seelen: Hört niemals auf zu rocken!", so Meat Loafs Familie in einer Erklärung.

