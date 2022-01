Sänger und Schauspieler Meat Loaf ist tot. Der Amerikaner war er vor allem für sein Album "Bat out of Hell" und die Rolle des Eddie in der "Rocky Horror Picture Show" bekannt.

US-Sänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das bestätigte sein langjähriger Agent Michael Greene im Namen der Familie dem US-Portal "Deadline". Demnach starb der als Marvin Lee Aday in Dallas, Texas, geborene Künstler Donnerstagnacht im Beisein seiner Frau Debora. Auch die beiden Töchter sowie enge Freunde des Musikers seien in den letzten Stunden an seiner Seite gewesen und konnten sich von ihm verabschieden. Eine Todesursache ist noch nicht bekannt.

"Wir wissen, wie viel er so vielen von euch bedeutet hat, und wir sind sehr dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die wir in dieser Zeit der Trauer über den Verlust eines so inspirierenden Künstlers und wunderbaren Menschen erfahren haben. Von seinem Herzen zu euren Seelen: Hört niemals auf zu rocken!", so Meat Loafs Familie in einer Erklärung.

Der 1947 als Sohn eines Polizisten und einer Lehrerin geborene Meat Loaf wuchs mit der Musik von Bob Dylan und den Rolling Stones auf. Im Alter von 20 Jahren ging er nach Los Angeles und spielte mit seinen Bands im Vorprogramm von The Who, Joe Cocker und Iggy Pop. Als Schauspieler war er 1975 als "Eddie" in der Film-Version von "The Rocky Horror Show" zu sehen.

Zu seinen größten Erfolgen gehört das 1977 veröffentlichte Album "Bat Out of Hell" – eines der 35 meistverkauften Alben in der Geschichte der USA. Die Singles "Two of Three Ain't Bad" und "Paradise by the Dashboard Light" wurden 2018 mit Platin ausgezeichnet.

In den Achtzigerjahren kämpfte der Sänger mit einer schweren Stimmerkrankung und musste eine Zeit lang pausieren. Meat Loaf drohte das Ende seiner Karriere, zudem kämpfte er gegen Alkoholabhängigkeit. 1993 erschien mit "Bat Out of Hell II: Back Into Hell" eine Fortsetzung seines Erfolgsalbums. Meat Loaf arbeitet dafür wieder mit Songwriter Jim Steinman zusammen. Die bekannteste Single-Auskopplung des Albums ist die Ballade "I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)". Der Song wurde ein ein weltweiter Nummer-1-Hit.

Den Spitznamen "Meat" verpasste ihm sein Vater, der ihn als Kind für übergewichtig hielt. "Meat Loaf" nannte ihn sein Footballtrainer, nachdem er diesem als Teenager auf den Fuß getreten war. Der Künstlername war geboren.

Der Musiker hatte in den vergangenen Jahren mit Herzproblemen zu kämpfen. 2013 wurde ihm ein künstliches Kniegelenk eingesetzt.