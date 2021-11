"An Audience with Adele": Sängerin gibt exklusives Fernseh-Konzert

Nachdem Sängerin Adele vergangene Woche neue Konzerte in London verkündete, waren diese innerhalb weniger Sekunden ausverkauft. Doch die Briten dürfen sich auf ein Fernseh-Konzert der Sängerin freuen.

Wie der Sender "ITV" am späten Dienstagabend bekannt gab, wird Sängerin Adele am 21. November ein exklusives Konzert zur Primetime geben. Bei dem TV-Event mit dem Titel "An Audience With Adele" wird die Sängerin im Londoner Palladium Songs ihres neuen Albums "30" sowie ihre altbekannten Hits vor einem ausgewählten Publikum präsentieren. Dieses soll sich aus "persönlichen Helden und Heldinnen, Musikerkollegen, Künstlern, Schauspielern, Sportlern und mehr" zusammensetzen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Katie Rawcliff, Unterhaltungschefin des Senders, gab die Produktion in Auftrag: "Als einer der gefragtesten Stars der Welt sind wir begeistert, diesen einmaligen Abend zu ITV zu bringen. Adele ist eine bemerkenswerte Künstlerin und dies wird ein ganz besonderes Ereignis."

Album von Adele erscheint am 19. November

Das neue Album von Adele wird am 19. November erscheinen. Mitte Oktober erschien bereits daraus ihre neue Single "Easy on me". Es war das erste neue Lied seit rund sechs Jahren. Das Video dazu bei Youtube wurde schon in den ersten Stunden mehr als zehn Millionen Mal angeklickt. Am Dienstag gab Adele die Trackliste zu dem Album bekannt. Zuletzt hatte die Britin 2015 das Hit-Album "25" herausgebracht, verkaufte insgesamt weit mehr als 100 Millionen Platten.

Die Nachricht über ihren Fernsehauftritt dürfte vor allem die Fans freuen, die für ihre Konzerte in London keine Karten mehr bekommen hatten. Denn diese waren nur innerhalb von Sekunden nach Verkaufsstart bereits ausverkauft. Viele Fans reagierten zudem wegen des Prozederes zum Ticketvorverkauf wütend. Die 33-Jährige tritt am 1. und 2. Juli beim British Summertime Festival im Londoner Hyde Park auf.

Auch die Amerikaner dürfen sich auf ein besonderes Wiedersehen mit der in London geborenen Sängerin freuen, denn sie wird sich auch mit Oprah Winfrey für ein zweistündiges Special zusammensetzen. Das wird am 14. November auf dem US-Sender "CBS" ausgestrahlt. Das Interview soll im Rosengarten der Moderatorin stattfinden, wo sie im März ihr schlagzeilenträchtiges Interview mit dem Prinz Harry und Ehefrau Meghan führte.

In Deutschland ist der Sender "ITV" nicht zu empfangen. Wer das Konzert sehen will, benötigt eine "Virtual Private Network"-Verbindung (VPN).

