Cher hat sich wieder einmal öffentlich gegen Ex-Präsident Donald Trump gestellt. Sie plant das Land zu verlassen, sollte er erneut gewinnen, weil sie "beim letzten Mal fast ein Magengeschwür" bekommen habe.

Im November 2024 steht in den USA die nächste Präsidentschaftswahl ins Haus. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat bereits angekündigt, wieder für das Amt im Weißen Haus kandidieren zu wollen. Das bereitet Sängerin Cher große Sorgen, wie sie jetzt in einem aktuellen Interview mit dem "Guardian" verraten hat. Im Gespräch äußerte sie zum wiederholten Mal Kritik an Trump und kündigte an, das Land zu verlassen, sollte es zu einer Wiederwahl des umstrittenen Republikaners kommen.

"Dieses Mal werde ich das Land verlassen"

"Beim letzten Mal habe ich fast ein Magengeschwür bekommen", sagte die 77-Jährige. "Wer weiß schon, was passiert, wenn er wieder an die Macht kommt? Dieses Mal werde ich das Land verlassen." Aktuell mache ihr bereits die Hetze gegen Transpersonen große Sorgen, die stark zugenommen habe. "Es geht um rund 500 Gesetze, die sie versuchen, zu verabschieden", berichtet Cher, deren Sohn Chaz Bono Transmann ist.

Bildband "Hamburg Vinyl" Von Jimi Hendrix bis Sonny & Cher: Diese Stars fotografierten ihre Platten-Cover in Hamburg 1 von 5 Zurück Weiter 1 von 5 Zurück Weiter Jimi Hendrix Experience 1967 kam die damals noch kaum bekannte Jimi Hendrix Experience in die Hansestadt. Weil er aus seinem Hotel flog, stieg der Musiker bei dem Fotografen Günter Zint ab, einem der wichtigsten Chronisten der Hamburger Musikszene in den 60er Jahren. Zint sollte das Coverfoto für die Single "Hey Joe" schießen. Es entstand im gediegenen Stadtteil Winterhude nahe der Außenalster. Noch konnte sich der Gitarrist frei bewegen - zu der Zeit war er völlig unbekannt. Mehr

Neulich erst habe sie einen Abend mit Chaz und zwei Transfrauen verbracht: "Ich habe gesagt, dass wir zusammenhalten müssen. Ich weiß nicht, was sie letztendlich für Transmenschen planen. Ich traue ihnen alles zu."

Cher teilt ihre Abneigung gegen Trump ganz offen

Die Musik-Ikone hat ihre Abneigung gegen Donald Trump bereits mehrfach öffentlich gezeigt. Im Dezember 2020 sagte sie ebenfalls dem "Guardian": "Ich hasse ihn." Trump habe die Kultur in ihrer Heimat USA vergiftet. Menschen, die zuvor bloß unterschiedliche Meinungen vertreten hätten, seien nun regelrecht verfeindet. Sie hasse es, den Republikaner "überhaupt Präsident zu nennen", so die Oscarpreisträgerin damals.