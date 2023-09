New York Sängerin Cher heuerte angeblich Männer an, um ihren Sohn aus einem Hotel kidnappen zu lassen

Sängerin Cher scheint sich um ihren Sohn Elijah, ebenso wie dessen Ehefrau Marieangela, sehr zu sorgen. Sie soll gar versucht haben, ihn durch die Hilfe mehrere Männer gewaltvoll zu einem Klinikaufenthalt zu nötigen.

Familiär plagen Sängerin Cher derzeit wohl große Sorgen. Die in Großbritannien erscheinende "Daily Mail" berichtet, sie habe Unterlagen vorliegen, die zeigen, dass die Sängerin im vergangenen Jahr Männer engagiert hätte,um ihren drogenabhängigen Sohn Elijah, 44, aus dem Chateau-Marmont-Hotel in Los Angeles zu entführen. Elijah habe dort sechs Monate lang gelebt und sei in Schwierigkeiten wegen seines Drogenkonsums. Zuletzt soll er sogar auf dem Fußboden vor dem Hotel zusammengebrochen sein und befinde sich deshalb derzeit in einer Klinik.

Chers Sohn mit Frau im Hotel, um an "Ehe zu arbeiten"

Von Elijah Blue Allmans Frau Marieangela King eingereichte Gerichtsdokumente würden besagen, dass vier Männer ihn an ihrer beider Jahrestag im November 2022 aus einem New Yorker Hotelzimmer "entfernt" hätten. Das Ehepaar hätte dort insgesamt zwölf Tage verbringen wollen, um an seiner "Ehe zu arbeiten“, wie die BBC zusammenfasst. Einer der vier Männer, die ihn entführten, habe ihr demnach mitgeteilt, dass die Männer von Allmans Mutter – also von Cher – angeheuert worden seien.

Beide, Mutter und Ehefrau, scheinen um den Zustand von Allman derzeit sehr besorgt zu sein. Einige Tage nach der Klageeinreichung beteuerte King in einer bei Gericht ergänzend eingereichten Erklärung: "Mir ist derzeit weder der Gesundheitszustand noch der Aufenthaltsort meines Mannes bekannt [...] Ich verstehe die Bemühungen seiner Familie, dafür zu sorgen, dass es ihm gut geht, und ich möchte das Beste für meinen Mann.“

Von einer Reaktion Chers zu den Vorfällen im Chateau-Marmont-Hotel oder zum Zustand ihres Sohnes Elijah wurde bislang noch nichts bekannt. Kürzlich zeigte sich die Sängerin öffentlich bei der Balmain-Fashion-Show in Paris zusammen mit ihrem alten und neuen Freund Alexander Edwards, 37.

