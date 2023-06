Die "Queen of Pop" ist offenbar wieder zuhause. Sängerin Madonna befand sich wegen einer Infektion mehrere Tage auf der Intensivstation.

Pop-Diva Madonna ist nach ihrer schweren Erkrankung aus dem Krankenhaus entlassen worden. Die 64-Jährige "fühlt sich besser" und sei wieder zuhause, verlautete am Donnerstag aus dem Umfeld der Sängerin. Die US-Sängerin hatte mehrere Tage auf der Intensivstation gelegen und musste ihre Welttournee verschieben.

Madonna litt an einer bakteriellen Infektion

Ihr Manager Guy Oseary hatte am Mittwoch auf der Onlineplattform Instagram mitgeteilt, Madonna sei am Samstag an einer "schweren bakteriellen Infektion" erkrankt und auf eine Intensivstation eingeliefert worden. Sie werde sich aber voraussichtlich vollständig erholen.

Madonnas Welttournee, die Mitte Juli beginnen sollte, wurde auf unbestimmte Zeit verschoben. Angabe dazu, in welches Krankenhaus die Musikerin eingeliefert worden war, machte ihr Management nicht. Das Promi-Portal "Page Six" der Boulevardzeitung "New York Post" berichtete, Madonna habe sich in einem New Yorker Hospital aufgehalten.

Die als Madonna Louise Ciccone geborene Sängerin zählt zu den größten Popstars der vergangenen Jahrzehnte. Sie veröffentlichte seit Anfang der 80er Jahre 14 Studioalben und gewann sieben Mal den begehrten Grammy-Musikpreis. Zu ihren Welterfolgen zählen Hits wie "Like a Prayer", "Material Girl" und "Like a Virgin". Die Mutter von zwei leiblichen und vier Adoptivkindern trat zudem in mehreren Filmen als Schauspielerin auf.