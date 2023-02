Offenbar hat Madonna in der Vergangenheit einen Witz von Pink in den falschen Hals bekommen

von Christina Klein Pink hatte noch nie den Anspruch jedermanns Liebling zu sein, doch mit Madonna hat sie es sich offenbar unabsichtlich verscherzt, gesteht die Sängerin in einem Interview.

Laut, ein wenig frech und polarisierend – so ist die Sängerin Pink schon ihre ganze Musikkarriere lang. Doch nicht jeder kann mit ihrem Humor umgehen. Offenbar auch nicht Pinks Kindheits-Ikone, die Sängerin Madonna.

Am vergangenen Mittwoch war Pink zu Gast bei der "The Howard Stern Show". In der Radiosendung wurde sie vom Moderator gefragt, ob sie mit großen Stars wie Madonna befreundet sei, worauf sie schnell und sachlich antwortete: "Nein. Madonna mag mich nicht". Natürlich ergaben sich aus dem Statement Nachfragen des Moderators, wie es dazu gekommen war: "Einige Leute mögen mich einfach nicht. Ich bin ein polarisierender Mensch", so die Sängerin.

Doch Stern fasste nach, auch "Madonna ist ein polarisierendes Individuum". Dem stimmte Pink zu und erzählte, dass sie als Kind ein großer Fan der Sängerin gewesen sei. Stern ließ nicht locker und wollte endlich wissen, wie es dazu kam, dass Pink davon ausgeht, dass Madonna sie nicht mag.

Der Popstar erklärte, dass es bei einem gemeinsamen Besuch der beiden Sängerinnen in der "Live with Regis and Kelly"-Show seinen Anfang genommen hat. Eine amerikanische Morgenshow, die es bereits seit den 80er Jahren gibt. Madonna habe sie an dem Tag eingeladen, ihre Garderobe zu besuchen.

Pink machte einen Joke über Madonna

"Es ist so eine dumme Geschichte", erklärte die 43-Jährige. "Ich liebe Madonna, und das tue ich, egal was passiert ist, ich liebe sie noch immer." So beginnt sie ihre Story. "Sie hat mich sehr inspiriert, aber damals wurden die Tatsachen etwas verdreht. Es hieß, dass ich ein Fangirl sei und sie unbedingt treffen wolle, obwohl sie mich in Wahrheit in ihre Garderobe Backstage eingeladen hatte." Nach dem Treffen machte Pink einen Witz, den Madonna nicht amüsant fand.

Sie erzählte Stern weiter, wie Gastgeber Regis sie damals aus der Garderobe herausbrachte und dann fragte: "Wie hat es sich angefühlt, ich habe gehört, du hast dich Backstage fast überschlagen." Pink ließ ihn auflaufen und erwiderte eiskalt : "Wieso? Ich dachte, sie wollte mich kennenlernen."

"Der Witz hat dann irgendwie nicht gezündet", analysierte sie weiter die damalige Situation. "Das hat dann nicht hingehauen mit uns beiden." Moderator Stern fasste zusammen: "Madonna nahm den Witz also persönlich".

