von Christina Klein Viele Menschen hatten während der Pandemie mit Gewichtszunahmen zu kämpfen, weil viele Aktivitäten nicht möglich waren. So auch die Sängerin Pink. Sie nahm 36 Pfund zu.

Im Interview mit dem Magazin "Variety" gesteht Pink, was ihr gewichtstechnisch zum Verhängnis wurde: Sauerteigbrot. Während der Covid-19-Pandemie entdeckte die Sängerin offenbar ihre innere Bäckerin. "Auszeiten zu haben, ist gut für meine Stimme. Nicht so gut für meinen Körper", so die 43-Jährige.

"Besonders während der Covid-Pandemie – ich habe 36 Pfund zugenommen. Alles, was ich tat, war Sauerteig zu machen und dann das Sauerteigbrot zu essen. Außerdem hatte ich dann nicht nur die Hüftoperation, sondern auch einen doppelten Bandscheibenvorfall im Nacken", erklärt Pink ihre Gewichtszunahme von über 16 Kilo.

Doch in diesem Jahr soll es nun, nach der Veröffentlichung des neuen und bereits neunten Albums "Trustfall", auf Welttournee gehen. Wer Pinks Shows kennt, weiß, dass diese enorme akrobatische Leistungen beinhalten und viel Kondition benötigen.

Pink hat ein großes Vorbild: Tina Turner

Pink hat sich die Pandemie-Kilos längst wieder abtrainiert und sagt selbst, dass sie sich "stärker als jemals zuvor" fühlt. Ein Vorbild dabei ist die Sängerin Tina Turner. Denn Pink hat den gleichen Manager, Roger Davies.

Sie selbst sagt über die Ikone der Musikindustrie: "Ich habe Tina gesehen als sie 69 Jahre alt war, in Christian Louboutins, wie sie mit einer großen Choreographie wie eine Verrückte über die Bühne rannte. Und ich dachte mir: 'Scheiße. Also habe ich nie wieder eine Entschuldigung'. Ich schaue auf die ganz Großen und will das auch schaffen. Ich möchte mich selbst weiter vorantreiben und besser werden – ein besserer Mensch, eine bessere Mutter, eine bessere Tochter, eine bessere Schwester, eine bessere Darstellerin, eine bessere Autorin. Und das Alter arbeitet gegen dich, richtig? Aber mit 43 bin ich stärker als je zuvor in meinem Leben. Ich könnte meinem 33-jährigen Ich in den Arsch treten."

Quellen:Variety, US Weekly