Sie outet sich als Unterstützerin der Querdenker-Bewegung: Sängerin Nena hat einen Post mit fragwürdiger Musik von Xavier Naidoo veröffentlicht. Bislang waren ihre Botschaften immer mehrdeutig – jetzt nicht mehr.

Nena polarisiert. Die Sängerin hat viele Fans. Doch wohl genau so viele Menschen, die sie nicht mögen. Immer wieder sorgte die Sängerin in der Vergangenheit mit fragwürdigen Auftritten und Äußerungen für Unmut. Zuletzt bei einem Konzert im vergangenen Jahr, bei dem sie einer Moderatorin das Mikrofon aus der Hand riss und eine Danksagung für Helfer in der Coronakrise abgewürgt hatte. Schon damals wurde gemutmaßt, dass Nena zur Querdenker-Bewegung gehören könnte. Jetzt liefert sie den Beweis.

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte Nena am Montagabend eine Story, in der sie sich bei den Demonstranten von Kassel bedankt. Rund 20.000 Menschen hatten dort am Wochenende auf einer Demonstration gegen Coronamaßnahmen protestiert. Dabei ist es zu Verstößen gegen Auflagen und zur Gewalt gegen die Polizei gekommen. Nena schreibt dazu jetzt: "Danke Kassel" und unterlegt ein Video der Demonstration mit einem Lied von Xavier Naidoo. Dazu schreibt sie außerdem: "Danke Jan und Xavier Naidoo für die Musik."

Screenshot der Instagram-Story von Nena © Instagram/Nena

In dem fragwürdigen Song geht es um die Coronapandemie und Kritik an den Maßnahmen der Bundesregierung. Der Sänger, der in der Vergangenheit mit Verschwörungstheorien und rassistischen und homophoben Äußerungen in die Kritik geraten war, spricht in dem Lied namens "Was stimmt nicht?" von einem "Weg in die Panik pur", "Brainwashing" der Bevölkerung und einem "globalen Neustart als Vision".

Nena outet sich als Unterstützerin der Querdenker

Was viele bislang nur gemutmaßt hatten, tritt nun ein: Nena outet sich mit ihrem Posting als Unterstützerin der Querdenker-Bewegung und solidarisiert sich mit Xavier Naidoo. So klar hatte sie sich noch nie positioniert. Die Sängerin, die am Mittwoch ihren 61. Geburtstag feiert, schreibt in einer Ankündigung außerdem: "Ob du dich impfen lässt oder nicht, ist ganz allein DEINE Entscheidung und muss von jedem respektiert werden", und suggeriert damit, es könne zu einer Impflicht für Konzerte kommen.

Mit Attila Hildmann, Xavier Naidoo und Michael Wendler hat Deutschland bereits drei große Verschwörungstheoretiker, die mit meist wirren Thesen Fakten und Wahrheit auf gefährliche Weise vermischen. Wie es scheint, ist eine große Sängerin dazu gekommen.

