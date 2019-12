Sängerin wird vorerst pausieren

Die Fans sorgen sich um Lena Meyer-Landrut (28, "Crystal Sky"): Die Sängerin kündigte auf ihrem Instagram-Account eine Pause auf bislang unbestimmte Zeit an. Der Grund: Ihr Körper habe ihr die Notwendigkeit signalisiert. "Ich bin eine von den Kandidatinnen, die immer weitermachen will, immer mehr, immer schneller, nichts verpassen, immer besser werden, Fortschritt und Veränderung, go go go", erklärt Meyer-Landrut in dem Post ihre Entscheidung.

Auf der anderen Seite liebe sie gleichzeitig Ruhe und Gelassenheit. "Leider lasse ich mich zu oft von äußeren Einflüssen lenken und höre dann doch nicht immer 100 Prozent auf meine innere Stimme", schreibt die "Satellite"-Sängerin weiter. Jetzt habe sie allerdings ein Erlebnis, aus dem sie lernen und es das nächste Mal besser machen könne: "Also irgendwie ja auch ein Fortschritt." Dazu postete sie ein Foto, dass sie in eine Wolldecke gehüllt auf einem Sofa zeigt. Mehr ins Detail ging sie bei ihrem Post nicht.