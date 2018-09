Sally Field (71, "Magnolien aus Stahl") steht seit über 50 Jahren vor der Kamera. Den Schein der strahlenden Hollywood-Größe hat die zweifach oscarprämierte Schauspielerin dabei stets aufrechterhalten. Doch nun eröffnet sie in ihren Memoiren "In Pieces", die in den USA am 18. September erscheinen, eine ganz andere, zutiefst traurige Seite von sich. Field wurde jahrelang misshandelt - von ihrem eigenen Stiefvater.

Nach der Scheidung von Sally Fields Vater heiratete Mutter Margaret Field (1922-2011) den Schauspieler und Stuntman Jock Mahoney (1919-1989, "Tarzan erobert Indien"). Ihn beschreibt die heute 71-Jährige in ihrem Buch als "magischen Rattenfänger", der ihre Familie seine "begeisterten Anhänger" nennen konnte.

Die Magie wurde zum Verhängnis

"Es wäre um so vieles einfacher gewesen, hätte ich nur eine Sache gespürt, wäre Jocko [Anm. d. Red.: Jock Mahoney] nichts als grausam und beängstigend gewesen. Aber er war es nicht", ist in den bewegenden Buchauszügen zu lesen, die die "New York Times" vorab veröffentlicht hat. Dass sich ihr Stiefvater an der damals jungen Field vergriff, war kein Einzelfall. Immer wieder habe er sie zu sich ins Schlafzimmer gerufen - alleine - bis Field 14 Jahre alt war. Mutter Margaret habe davon nichts mitbekommen.

Erst als die Schauspielerin ihre Rolle in Steven Spielbergs "Lincoln" ergattern konnte, eröffnete sie ihrer Mutter die traurige Wahrheit - rund 50 Jahre nach den Geschehnissen. Margaret Field, die zu dieser Zeit wegen ihres Krebsleiden im Sterben lag, trennte sich bereits 1968 von Mahoney, 1989 starb er.

Die Zeit danach

Nachdem sich Field im Teenageralter von ihrem Peiniger loslösen konnte, erlebte sie ein sexuelles Erwachen, das sie in ihren Memoiren als "Ausbrechen aus meinem eigenen Gehirn" beschreibt. Doch der nächste Tiefschlag für den jungen Leinwandstar sollte nicht lange auf sich warten lassen. Mit 17 Jahren, so schreibt Field, wurde sie schwanger - in Mexiko ließ sie das Ungeborene heimlich abtreiben.