Die Dreharbeiten für den neuen Marvels-Film "The Eternals" sind im vollen Gange. Nun postete Salma Hayek (53) auf Instagram ein Selfie mit ihren Kollegen Kumail Nanjinani (41, "The Big Sick") und Angelina Jolie (44, "Maleficent - Die dunkle Fee"). Während Jolie und Hayek eher ernst in die Kamera blicken, zieht Nanjinani belustigt die Augenbrauen nach oben.

In ihrem Post widmete Hayek ihren Kollegen liebe Worte. Sie schrieb, dass sie glücklich sei. "Ich dachte, ich werde mit großartigen Schauspielern, die Aliens spielen, arbeiten - Ich konnte nicht ahnen, dass ich mich mit so wunderbaren menschlichen Wesen anfreunden werde." "The Eternals" soll am 5. November 2020 in den deutschen Kinos starten.