Salma Hayek und Ehemann François-Henri Pinault beim Dinner der Kering Foundation in New York.

Sie trug das aufregendste Kleid des Abends: Schauspielerin Salma Hayek erschien bei einem Dinner in New York in weinroter Pailletten-Robe.

Mit diesem Outfit überstrahlte sie alle! Schauspielerin Salma Hayek (57) erschien zum Charity-Dinner der "Kering Foundation" in New York in einer weinroten Gucci-Pailletten-Robe mit Mega-Beinschlitz. Ihre schulterlangen Haare trug sie offen und natürlich gewellt, dazu kombinierte sie Smokey Eyes und dezenten Schmuck.

Nicht nur die Gäste staunten, auch Fans der Schauspielerin waren begeistert und überhäuften sie mit Komplimenten: "Eine Göttin!", schrieb einer auf Instagram.

Hayek war gemeinsam mit Ehemann François-Henri Pinault (61) zu dem Event erschienen. Als Vorsitzender der Stiftung war er Gastgeber des Abends. Das Glamour-Paar posierte strahlend und Arm in Arm für die Fotografen, Pinault umfasste Hayeks Taille und zog sie an sich. Trotz Star-Aufgebot - u.a. Kim Kardashian (42) und Nicole Kidman (56) - konnte Pinault die Augen nicht von seiner schönen Frau lassen.

Lymphdrainage und Facial

Laut "Hello"-Magazin hat Salma Hayek am Nachmittag vor dem Dinner einiges getan, um für den festlichen Anlass so fantastisch auszusehen: Sie soll eine Lymphdrainage-Massage erhalten haben, um den Körper zu entschlacken und Wassereinlagerungen loszuwerden. Außerdem, so "Hello", habe sie ein Facial gebucht, um ihr Hautbild zu optimieren, bevor ihr Make-up-Artist sie für den Abend zurechtmachte.

Die gebürtige Mexikanerin Hayek und der französische Milliardär Pinault sind seit 2006 liiert, haben eine gemeinsame Tochter (15).