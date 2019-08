"Mit meiner Kindheitsliebe R2-D2"

Diesen kleinen Roboter hat sie sofort ins Herz geschlossen: Salma Hayek (52, "Frida") hat mit einem Instagram-Schnappschuss verraten, dass die "Star Wars"-Ikone R2-D2 die große Liebe ihrer Kindheit war. Auf der D23 Expo, auf der Disney seine neuesten Produktionen vorstellt, durfte die Schauspielerin ihrem Idol begegnen. Für das Foto gab es für den kleinen Helfer von Luke Skywalker und Co. sogar ein Küsschen. "The Rise of Skywalker", das Finale der "Star Wars"-Trilogie, wird am 19. Dezember in den deutschen Kinos starten.