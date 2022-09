Kaum zu glauben, dass Salma Hayek 56 Jahre alt geworden ist. Zu ihrem Geburtstag begeistert sie das Netz mit einem sexy Bikini-Video.

Bei Salma Hayek ist das Alter zweifellos nur eine Zahl. Die Schauspielerin zelebriert ihren 56. Geburtstag am 2. September mit einem sexy Video von sich auf Instagram. Darin tanzt sie in einem knappen, roten Bikini auf einer Yacht und strahlt in die Kamera. "Alles Gute zum 56. Geburtstag an mich", schreibt Hayek dazu.

Anthony Hopkins und Co. gratulieren

In den Kommentaren sind bereits reihenweise Glückwünsche zu lesen, darunter auch von zahlreichen Hollywoodgrößen. Allen voran Anthony Hopkins (84): "Happy Birthday Schönheit. Wir lieben Dich." Melanie Griffith (65) kommentiert: "Happy Birthday wunderschöne Salma." Liebevolle Worte gab es zudem von Zoe Saldana (44) und Chelsea Handler (47).

Und was kommt als nächstes?

Salma Hayek ist aus Hollywood nicht mehr wegzudenken. Zuletzt war die Schauspielerin unter anderem in den Kino-Hits "House of Gucci" und "Eternals" zu sehen. Aktuell soll sie sich in Verhandlungen mit Netflix um eine Rolle in der Si-Fi-Serie "Black Mirror" befinden.