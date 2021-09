Salma Hayek, hier vor wenigen Wochen in Cannes, wurde am 2. September 55 Jahre alt.

Auch mit 55 Jahren erwartet Hollywood-Star Salma Hayek vom Leben noch so einige Abenteuer, wie sie auf Instagram verrät.

Salma Hayek hat am 2. September ihren 55. Geburtstag gefeiert. In einem neuen Instagram-Beitrag, in dem sich der in Mexiko geborene Hollywood-Star im blauen Badeanzug präsentiert, gratuliert Hayek sich selbst. "Alles Gute zum 55. Geburtstag an mich", schreibt Hayek zu dem Bild. Die Schauspielerin freue sich auf "neue Abenteuer" und sei dankbar, wie sie mit dem Hashtag #grateful erklärt.

Zahlreiche Fans und Kollegen ließen es sich aber natürlich nicht nehmen, Hayek in den Kommentaren ebenso zu gratulieren. Jason Momoa (42) ließ mehrere Herzchen da und Melanie Griffith (64) wünschte der "wunderschönen Salma" ebenfalls nur das Beste. Auch "Game of Thrones"-Star Richard Madden (35) und Pierce Brosnan (68) schlossen sich an.

Wie steht Salma Hayek zum Älterwerden?

Nicht nur auf dem Bild zeigt sich die Schauspielerin selbstischer und wunderschön. In einer Ausgabe der Facebook-Talkshow "Red Table Talk" mit Jada Pinkett Smith (49) erklärte Hayek im Juni, dass es kein "Ablaufdatum" für Frauen gebe. Egal in welchem Alter, könne man es allen zeigen, träumen und romantisch sein. Frauen seien "nicht nur hier, um Babys zu bekommen" oder Männer zu "verhätscheln".