"Ich bin so glücklich, am Leben zu sein"

Salma Hayek gratuliert sich selbst "Ich bin so glücklich, am Leben zu sein"

Salma Hayek hat ihren Geburtstag mit einem Bikini-Foto gefeiert. Ihren Fans verriet sie auch, auf was es für sie ankommt im Leben.

Salma Hayek ist 57 Jahre alt geworden und feiert das mit Bikini-Fotos auf Instagram. Auf den Schnappschüssen ist die Schauspielerin mit Sonnenhut, goldener Piloten-Sonnenbrille und knappem roten Bikini im Meer und am Strand zu sehen. Zu den Fotos schreibt sie an ihre 26,5 Millionen Follower: "Ich bin so glücklich, am Leben zu sein und so zutiefst dankbar für alles, mit dem ich gesegnet bin!"

Hayek fügte hinzu: "Meine geliebte Familie, meine wertvollen Freunde, meine Gesundheit, meine Arbeit, die mich am Laufen hält, mein starkes Team, meine Beziehung zu Tieren und der Natur und die Liebe all meiner treuen Fans." Den Beitrag schloss sie mit den Worten: "Alles Gute zum 57. Geburtstag für mich!"

Fans und Promis gratulieren Salma Hayek

Wo genau die Urlaubsbilder entstanden sind, verriet Salma Hayek nicht. Die 57-Jährige erhielt in den Kommentaren zu dem Post aber zahlreiche Glückwünsche von einigen berühmten Freunden und Fans, darunter zwei Oscar-Preisträgern. Schauspielerin Viola Davis (58) schrieb: "Alles Gute zum Geburtstag", und Filmstar Anthony Hopkins (84) wünschte auf Spanisch: "Feliz Cumpleaños Salma." Er fügte hinzu: "Wir lieben dich."

Schon in der Vergangenheit erfreute Salma Hayek ihre Follower auf Instagram unter anderem mit Bikini-Aufnahmen. Sie zelebrierte so auch schon ihren 56. Geburtstag - mit einem Video von sich auf Instagram. Darin tanzte sie ebenfalls in einem knappen, roten Bikini auf einer Yacht und strahlt dabei in die Kamera.

Seit den 1990er Jahren ist Salma Hayek ein Star in Hollywood

Salma Hayek wurde Mitte der 1990er Jahre durch Filme wie "From Dusk Till Dawn" berühmt. Zuletzt war sie unter anderem in den Produktionen "Eternals" und "House of Gucci" zu sehen. Auch in der neuen Staffel der Netflix-Serie "Black Mirror" ist sie dabei.

Privat hat sie ebenfalls ihr Glück gefunden: Hayek ist seit 2009 mit dem französischen Geschäftsmann François-Henri Pinault (61) verheiratet. Das Paar hat eine Tochter, die 2007 zur Welt kam.