Schauspielerin Salma Hayek reagiert auf Behauptungen, sie habe Unternehmer Francois-Henri Pinault wegen seines Vermögens geheiratet.

Sie muss es nicht, macht es aber trotzdem: Die mexikanische Schauspielerin Salma Hayek (54, "Frida") erklärt im "Armchair Expert"-Podcast, ob sie den französischen Geschäftsmann und Milliardär Francois-Henri Pinault (58) seines Geldes wegen geheiratet hat. Denn genau das hätten damals viele behauptet. Ihre Antwort sei damals wie heute die gleiche: "Denkt, was ihr wollt. 15 Jahre zusammen, und wir lieben uns sehr." Sie sei wegen der Behauptungen aber nicht beleidigt, es sei ihr einfach egal.

In dem Gespräch schwärmt Hayek von ihrem Ehemann und dem Vater der gemeinsamen Tochter Valentina (13) außerdem in den höchsten Tönen: "Er hat mich dazu gebracht, ein viel besserer Mensch zu werden und auf eine gute, gesunde Weise zu wachsen." Hayek und Pinault feiern am Valentinstag ihren Hochzeitstag, sie hatten am 14. Februar 2009 in Paris geheiratet. Zur Feier des Tages hatte die Künstlerin ein Pärchenfoto auf Instagram hochgeladen.