"The Woman in Me" "Geschenk Gottes" – Sam Asghari reagiert auf seine Erwähnung in Britney Spears' Memoiren

von Christina Klein Jahrelang wirkten Sam Asghari und Britney Spears wie ein Hollywood-Traumpaar. Bis es in diesem Jahr zur offiziellen Trennung kam. In den Memoiren findet er ebenfalls Erwähnung und dazu hat sich Asghari nun geäußert.

Vor wenigen Tagen wurden die Memoiren der Pop-Prinzessin Britney Spears veröffentlicht. In dem Buch spricht sie offen über ihre verflossenen Liebhaber wie Justin Timberlake, Kevin Federline oder Colin Farrell. Und auch davon, dass sie zu Männern ein generell schwieriges Verhältnis hat. Natürlich findet auch ihr Noch-Ehemann Sam Asghari in dem Buch statt.

Nach sechs gemeinsamen Jahren und nur ein Jahr nach der Hochzeit verkündeten Britney Spears und Sam Asghari im August ihre Trennung, auf den Scheidungspapieren, die der Schauspieler daraufhin einreichte, war der 28. Juli 2023 als Tag der Trennung datiert.

Spears schrieb damals auf Instagram: "Sechs Jahre sind eine lange Zeit, um mit jemandem zusammen zu sein, also bin ich ein bisschen schockiert, aber ich bin nicht hier, um zu erklären, warum, weil es ehrlich gesagt, niemanden etwas angeht." Und auch Asghari gab ein öffentliches Statement ab: "Nach sechs Jahren voller Liebe und Einsatz füreinander haben meine Frau und ich entschieden, unsere gemeinsame Reise zu beenden. Wir werden an der Liebe und dem Respekt festhalten, die wir füreinander haben." Und offenbar halten sich bisher beide an den Plan, respektvoll miteinander umzugehen.

Britney Spears spricht von Liebe auf den ersten Blick mit Sam Asghari

Die Memoiren der Sängerin, "The Woman in Me", wurden weltweit erwartet. Sie schrieb sie, bevor sie und Sam sich trennten. In ihrem Buch erwähnt sie ihn mit Worten wie, er sei ein "Geschenk Gottes". Sie gibt die Anfänge der Beziehung wieder, wie sie sich am Set ihres Musikvideos "Slumber Party" sofort ineinander verliebten und die Chemie enorm war.

Auf die Zeilen aus dem Erfolgsbuch angesprochen, sagt Sam Asghari in einem Video auf dem Newsportal "TMZ": "Das hat mich zum Lächeln gebracht. Um ehrlich zu sein, ich musste lächeln und war stolz auf sie. Und ich hoffe, sie erobert die Welt". Die Art, wie er das sagt, lässt Raum für die Hoffnung, dass zwischen dem Ex-Paar kein böses Blut fließt.

Britney Spears äußerte in ihren Memoiren auch, dass die Beziehungen zu Justin Timberlake und Kevin Federline ihr Verhältnis zu Liebesbeziehungen "ruiniert" haben. "Früher habe ich Menschen vertraut. Aber nach der Trennung von Justin und meiner Scheidung habe ich den Menschen nie wieder wirklich vertraut", so die Sängerin.

Quelle: TMZ, NBC

