Sam Asgharis Transformation – so wurde er zu Britney Spears' Ehemann

Bevor Sam Asghari Britney Spears kennenlernte, gab es eine Zeit, in der das Model an die 50 Kilo mehr wog.

von Christina Klein Sam Asghari wurde weltweit bekannt, als er der offizielle Partner der Pop-Legende Britney Spears wurde. Sein Leben vor der Künstlerin sah allerdings ganz anders aus – und er selbst auch.

Der Noch-Ehemann von Britney Spears ist heutzutage gutaussehend, sehr sportlich und etabliert sich mehr und mehr im Filmgeschäft. Doch das war nicht immer so. Bevor Sam Asghari die bekannte Pop-Sängerin kennenlernte, gab es eine Zeit, in der man ihn heutzutage kaum noch erkennen würde.

Sam, eigentlich Hesam, Asghari kam mit seiner Familie im Alter von 12 Jahren in die USA. Geboren wurde der jüngste von vier Kindern in Teheran, Iran. Er wuchs bis dahin als Nesthäkchen mit drei älteren Schwestern auf. Das Newsportal "Daily Mail" berichtet, dass Asghari erst in Amerika Englisch lernte. Er besuchte die Highschool, an der er unter anderem an Theaterkursen teilnahm und Fußball spielte. Das Talent zum Fußballspielen begleitete den Iraner auch noch am College.

Als seine College-Fußball-Karriere nach nur einem Jahr endete, schrieb sich Asghari in L.A. für ein Jura-Studium ein. Zu der Zeit musste er drei Jobs nebenbei ausüben, um seinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Er arbeitete als Angestellter bei Best Buy, als Vertriebsmitarbeiter bei Gold's Gym und als Türsteher in Nachtclubs.

Sam Asghari liebte Fast-Food

Zu dieser Zeit aß Sam Asghari viel Junk-Food. Er soll zwischenzeitlich an die 130 Kilo auf die Waage gebracht haben. Bei Instagram postete der Spears-Ehemann Bilder, die ihn heute und damals zeigen. In der Bildunterschrift beschreibt er seine damalige Liebe zu Käsekuchen und Fast-Food: "Die Vorfreude auf den Taco-Dienstag am Montagabend, die Schmetterlinge und das Gefühl der Nervosität fühlten sich an wie bei einem Profisportler vor Spieltagen. Also beschloss ich, jeden Tag Taco-Dienstag zu machen, und natürlich nahm ich massiv zu."

Eines Tages, kurz bevor er wirklich "fettleibig" werden würde, so sagt er, beschloss Sam Asghari sein Leben drastisch zu ändern. Gegenüber dem Sport-Magazin "Men's Health" sagte er in einem Interview: "Ich habe Doritos zum Frühstück gegessen, Fast Food, Zucker, Süßigkeiten, kein Eiweiß, viele Kohlenhydrate und zuckerhaltige Limonaden getrunken. Meine Ernährung war extrem schrecklich. Der Stress und die Angst, nichts zu erreichen [im Leben], führten bei mir zu einer Depression."

Mit motivierenden Worten und seiner eigenen Geschichte wandte er sich an seine Follower: "Ich bezeuge, dass unermüdliche, harte Arbeit einen zum Mond bringt, wenn man möchte und ich neige dazu, noch härter zu arbeiten". 2013 begann seine Transformation. Seine harte Arbeit an seiner Ernährung und seinem Körper brachten den heute 29-Jährigen zu Modeljobs. Er aß nur noch, was er musste, mit viel Disziplin, nicht was ihm Freude bereitete: "Ich habe nicht zum Vergnügen gegessen. Mein Essen dient jetzt der Ernährung und dem Überleben."

Auch seine Zähne hatten unter seiner schlechten Ernährung gelitten. Sein Zahnarzt Dr. Kam Kamangar veröffentlichte bei Instagram den Vorher-Nachher-Vergleich von Sam Asgharis Zähnen:

Britney Spears war nicht seine erste bekannte Freundin

Es zahlte sich aus. Schon vor Britney Spears datete das Model eine amerikanische Sängerin namens Mayra Verónica. Sie ist 13 Jahre älter als der Iraner, so auch Britney Spears, die 12 Jahre älter ist als Asghari. 2016 war es dann so weit. Bei dem Dreh zu dem Musikvideo von "Slumber Party" von Britney Spears bekam Asghari eine kleine Rolle. So lernte er seine künftige Ehefrau Britney Spears kennen.

Durch Britney Spears langjährige Vormundschaft durch ihren Vater, war es dem Paar lange nicht möglich zu heiraten. Dies holten sie dann nach dem Ende (2021) im Jahr 2022 nach. Seit dem schoss seine Bekanntheit in die Höhe. Er konnte sich über die Zeit als Personal Trainer und später sogar mit kleineren Rollen als Schauspieler in Hollywood etablieren. In der vergangenen Woche reichte er jedoch die Scheidung ein. "Unüberbrückbare Differenzen" gab er als Grund an.

