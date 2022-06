Sam Dylan und Rafi Rachek haben sich getrennt. Die Reality-TV-Stars hatten erst kürzlich eine Leihmutter für ein gemeinsames Kind gesucht.

Sam Dylan (31) und Rafi Rachek (32) haben sich getrennt. Der ehemalige "Prince Charming"-Kandidat Dylan gab die Nachricht in einer Instagram-Story bekannt. Mit einem weinenden Smiley und dem Satz "Ich wollte nie, dass es so weit kommt" leitet der Influencer eine ausführlichere Trennungserklärung ein.

"Ich hätte mir gewünscht, diese Worte nie zu schreiben: Doch leider ist Rafi kein Teil meines Lebens mehr", schrieb Dylan in der Story. "Das macht mich auch besonders traurig, da ich in meinem Leben außer mit meiner Familie noch nie so viel Zeit mit jemandem verbracht habe".

"In verschiedene Richtungen entwickelt"

Doch er und Rafi Rachek hätten sich in den letzten Wochen in "verschiedene Richtungen" entwickelt. Der ehemalige "Kampf der Realitystar"-Kandidat habe bis zuletzt für die Beziehung gekämpft. Doch die Liebe sei endgültig zerbrochen. 2021 war das Paar schon einmal getrennt, konnte sich aber wieder zusammenraufen.

"Böses Blut" sei aber nicht bei der Trennung geflossen. Dylan wolle die schönen Momente mit seinem Ex in Erinnerung behalten.

Rafi Rachek bestätigte die Trennung auf seinem Instagram-Account mit ganz ähnlichen Worten. "Wir haben feststellen müssen, dass unser beider Lebensentwürfe leider nicht so optimal zusammenpassen, wie wir uns das erhofft hatten", schrieb der ehemalige "Promi Big Brother"-Teilnehmer. Auch er hofft auf ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Ex.

Erst kürzlich suchten sie noch eine Leihmutter

Erst vor wenigen Monaten wollten Sam Dylan und Rafi Rachek noch eine Familie gründen. Sie machten sich auf die Suche nach einer Leihmutter - auf unkonventionelle Weise. In einer Castingshow wollten sie sich unter den Kandidatinnen die Frau aussuchen, die ihr Baby austrägt und mit ihnen aufzieht. Aus der Show namens "All We Need Is Love" wird nun wohl nichts.

Sam Dylan und Rafi Rachek gaben ihre Beziehung 2019 bekannt. Rachek hatte sich in der vierten Folge von "Bachelor in Paradise" als homosexuell geoutet. 2018 hatte er noch bei "Die Bachelorette" um die Gunst von Nadine Klein (36) gekämpft.