Ein begnadeter Komiker, aber auch der "traurigste" und "einsamste" Mensch der Welt. So erinnert sich Sam Neill an Robin Williams.

Robin Williams (1951-2014) war der "traurigste Mensch", den Sam Neill (75) je getroffen hat. Dies schreibt der Neuseeländer in seiner gerade erschienenen Autobiografie "Did I Ever Tell You This". Die beiden Schauspieler lernten sich während der Dreharbeiten zu dem Film "Der 200 Jahre Mann" aus dem Jahr 1999 kennen.

Während der Dreharbeiten besuchten sich Sam Neill und Robin Williams regelmäßig in ihren Wohnwägen und unterhielten sich über Gott und die Welt. Neill beschreibt Williams als "unwiderstehlich, unverschämt, unbändig, gigantisch komisch". Doch der "Jurassic Park"-Star habe bei dem begnadeten Komiker auch einen tiefen Schwermut gespürt. Neill nennt Williams den "traurigsten Mensch, den ich je getroffen habe".

"Der einsamste Mann auf einem einsamen Planeten"

Dabei habe der "Mrs. Doubtfire"-Mime alles gehabt, was man sich wünschen könne. "Er war berühmt, er war reich, die Leute liebten ihn, tolle Kinder - die Welt lag ihm zu Füßen", schreibt Sam Neill. Dennoch tat ihm der Komiker mehr leid, als er ausdrücken könne. "Er war der einsamste Mann auf einem einsamen Planeten."

Neill beschreibt Williams als "untröstlich einsam und tief deprimiert" - für den Humor eine Art Selbsttherapie war. Glücklich sei er nur gewesen, wenn er andere Menschen zum lachen bringen konnte.

Robin Williams: Der traurige Clown

Robin Williams nahm sich am 11. August 2014 im Alter von 63 Jahren das Leben. Er litt sein Leben lang an Depressionen, kämpfte immer wieder mit Alkohol- und Drogensucht. Kurz vor seinem Tod soll bei ihm Parkinson und die neurodegenerative Krankheit Lewy-Körper-Demenz diagnostiziert worden sein.

Hilfe bei Depressionen und Suizidgedanken bietet die Telefonseelsorge unter der kostenlosen Rufnummer: 0800/111 0 111