Samantha Fox ist unter der Haube. Die Popsängerin heiratete ihre Lebensgefährtin Linda Olsen. Beide erschienen in traumhaften Roben zu der Feier in Großbritannien.

Das ehemalige Pin-Up-Girl der 80er Jahre, Samantha Fox, strahlte nicht immer so glücklich wie auf den Hochzeitsbildern. 2015 verlor sie nach zwölf Jahren Beziehung ihre damalige große Liebe und Managerin Myra Stratton an den Krebs. Nach Jahren der Trauer fand Fox jedoch eine neue Partnerin in Linda Olsen. Seit 2018 sind die beiden ein Paar. Die Verbindung wurde nun durch den Bund der Ehe besiegelt. Fox und Olsen feierten eine große Hochzeit am vorletzten Juni-Wochenende.

Samantha Fox trug ein bezauberndes Brautkleid, das von oben bis unten mit glitzernden Pailletten besetzt war. Auch ihre Schuhe strahlten durch Glitzer und ein romantischer Schleier dürfte natürlich auch nicht fehlen. Das atemberaubende De­kolle­té der Sängerin stand mit einem herzförmigen Ausschnitt ganz besonders im Fokus. Ihre natürlich große Oberweite war in den 80er Jahren ein Markenzeichen des Sex-Symbols. Auch ihre Lebensgefährtin Linda Olsen setzte auf ein klassisches weißes Brautkleid, jedoch wählte Olsen statt Strass und Glitzer ein spitzenbesetztes Kleid.

Samantha Fox heiratet in einem rosa Blumenmeer ihre Freundin

Die Vorfreude der Sängerin hatte sich offenbar gelohnt. Als Fox im Mai in einem Geschäft für Brautmode ihre Kleiderauswahl traf, postete sie ein Bild bei Social Media und schrieb: "Unser großer Tag rückt näher". Und diesen großen Tag hat das Brautpaar auch akribisch geplant. Die Feier fand in Epping Forest, Essex, in Großbritannien statt. Die Location war aufwändig mit einem rosa Blumenmeer dekoriert. Natürlich wurde die dreistöckige rosafarbene Torte von dem Brautpaar in alter Tradition gemeinsam angeschnitten. Auf der Torte prangte ein silberner Glitzerschriftzug mit "Mrs & Mrs", der auch in Leuchtbuchstaben hinter der Tanzfläche wiederzufinden war. Es wurde auf jedes Detail der Zeremonie geachtet. So zierte das weiße Taxi, das das Paar fuhr, ein großes Blumenherz und auf dem Nummernschild stand: "Sam und Linda heiraten, 18. Juni 2022.“

Quelle: Daily Mail